Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4594,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3639,5 млрд руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 февраля составили по Российской Федерации 4594,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4382 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4890,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4683,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 февраля составили 3639,5 млрд руб. против 3437,6481400000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

