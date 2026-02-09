ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 февраля в размере 77,054 руб., евро - 91,0451 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 91,0451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,70 коп.

9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 77,054 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,17 коп.

Американские фондовые индексы начали сессию во вторник повышением, инвесторы оценивают статданные и квартальную отчетность компаний. Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем...

Потребление цемента в РФ в 2026 году, по прогнозу отраслевого объединения "Союзцемент", может составить порядка 52 млн тонн против 61 млн тонн в 2025 году, сообщила исполнительный директор объединения Дарья Мартынкина в ходе XIII Международного форума-выставки "Сибирская...

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Латвии в 2025 году составило 3,66 млрд евро, что на 21,9% больше, чем в 2024 году, говорится в материалах Центрального статистического управления страны. Экспорт Латвии вырос на 3,7% - до 19,54 млрд евро, импорт - на 6,9%, до...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,38 коп. и составил 11,1606 руб. Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,1905 руб. Было заключено 30630 сделок. Объем торгов составил 47921,9...

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль, несмотря на увеличение выручки, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков, а выручка - немного... читать дальше

ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12509,82 (+157,09) руб./грамм; на серебро - 199,48 (+12,39) руб./грамм; на платину - 5200,48 (+72,65) руб./грамм; на палладий - 4234,85 (+8,26) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 77,2091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,11 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 91,9429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп.

АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) 2025 году произвело 1,334 млн декалитров бутилированной продукции, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Евгений Дружинин. Объем реализации возрос на 2% и составил 1,299 млн декалитров. "На...

Средняя выплата по договорам ОСАГО, заключенным с физлицами, увеличится в 2026 году на 15%, а средняя премия вырастет на 3-5%, такой прогноз представил директор по развитию ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов на пресс-конференции во вторник. Рост показателя...

ommerzbank AG, второй по величине банк Германии, сократил чистую прибыль в 2025 году до 2,63 млрд евро с 2,68 млрд евро годом ранее, говорится в сообщении банка. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самим банком, предусматривал снижение прибыли до 2,54 млрд... читать дальше

Цена золота может вырасти до $6000 за унцию к концу 2026 года, полагает Дэвид Уилсон из BNP Paribas. К 16:43 мск во вторник котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex снижаются на 0,1% и находятся на уровне $5075,5 за унцию. Прогноз BNP предусматривает их...

Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития в третьем квартале 2025 года выросли на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в сообщении ОЭСР. Во втором квартале подъем также составлял 0,3%, в первом квартале - 0,1%, согласно... читать дальше

10 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1138 на 17 млрд 702,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. завершил очередной год с рекордной выручкой и чистой прибылью. Как сообщается в пресс-релизе компании, за 2025 год Ferrari получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд евро по сравнению с 1,53 млрд евро в 2024...

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,4%, по данным Trading Economics. В годовом сравнении показатель вырос на 2,4%. В ноябре розничные продажи...

