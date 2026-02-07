ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 февраля в размере 77,054 руб., евро - 91,0451 руб.

.

Портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд, он вырос за счет новых крупных контрактов, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В течение весенней сессии могут быть приняты законодательные решения, позволяющие решить проблемы АО "Почта России", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 91,0451 руб. По сравнению с...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 77,054 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,17 коп.

ВВП Туркменистана вырос за январь на 6,3%, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера страны Ходжамырата Гелдимырадова, курирующего финансово-банковский сектор.

Оборот ресторанов, кафе и баров в России в 2025 году увеличился на 8,7%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). В номинальном выражении оборот за год составил 4 трлн 286,8 млрд рублей.

