07 февраля 2026 года 09:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 февраля в размере 77,054 руб., евро - 91,0451 руб.
7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 77,054 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,17 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 91,0451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,70 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
08 февраля 2026 года 17:30
По программе реновации на юго-западе Москвы расселили 100 старых жилых домов, а на северо-востоке возвели пять новых
С начала реализации программы реновации на юго-западе столицы расселили 100 домов старого жилого фонда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018... читать дальше
.08 февраля 2026 года 16:11
Заммэра Москвы: более 18 га земли реорганизуют в ЦАО столицы по опубликованным в 2025 году проектам КРТ
В прошлом году в Москве опубликовали семь проектов комплексного развития территорий (КРТ) для редевелопмента депрессивных участков в Центральном административном округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир... читать дальше
.08 февраля 2026 года 15:17
Город Долгопрудный в Московской области будет получать федеральное финансирование в связи с получением статуса наукограда, сообщает правительство РФ в мессенджере Max. "Новый статус позволит городу получать федеральное финансирование: на обеспечение работы и модернизацию... читать дальше
.08 февраля 2026 года 14:09
Новак: туризм обладает значительным потенциалом для увеличения темпов роста производительности труда
Вице-премьер Александр Новак заявил о высоком потенциале туристической отрасли в части повышения производительности труда. "Президентом поставлена амбициозная задача по увеличению темпов роста производительности труда в стране. В условиях дефицита кадров это ключевой фактор для... читать дальше
.08 февраля 2026 года 13:21
Мишустин: состояние российской экономики устойчивое; правительство России будет выполнять все социальные обязательства
Состояние российской экономики устойчивое, правительство РФ будет выполнять все социальные обязательства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В первую очередь, устойчивым. Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять, достаточно все устойчиво", - сказал... читать дальше
.08 февраля 2026 года 12:08
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил научное сообщество страны с Днем российской науки. "Перед нашей страной стоят стратегически важные задачи по укреплению технологического и индустриального суверенитета, обеспечению лидерства России в критически значимых... читать дальше
.08 февраля 2026 года 10:51
Портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд, он вырос за счет новых крупных контрактов, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. "Текущий портфель заказов действительно составляет... читать дальше
.08 февраля 2026 года 10:03
В течение весенней сессии могут быть приняты законодательные решения, позволяющие решить проблемы АО "Почта России", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем.... читать дальше
.08 февраля 2026 года 09:04
.07 февраля 2026 года 17:37
Четыре жилых дома площадью около 80 тыс. кв. м построили в московских районах Зюзино и Черемушки по программе реновации
Завершено строительство четырех домов для реализации программы реновации на юго-западе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики градостроительного комплекса столицы Владислав Овчинский. "Жилая площадь новостроек,... читать дальше
.07 февраля 2026 года 16:16
Президент Узбекистана утвердил рамочное соглашение с Афганистаном и Пакистаном о строительстве Трансафганской железной дороги
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил трехстороннее межправительственное рамочное соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Трансафганской железной дороги, подписанное с Афганистаном и Пакистаном в июле 2025 года.... читать дальше
.07 февраля 2026 года 15:13
ВВП Туркменистана вырос за январь на 6,3%, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера страны Ходжамырата Гелдимырадова, курирующего финансово-банковский сектор. Гелдимырадов выступил с отчетом о макроэкономических показателях страны... читать дальше
.07 февраля 2026 года 14:15
В январе 2026 года в Москве приняли решения о реализации семи новых проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В январе 2026 года в столице одобрили семь... читать дальше
.07 февраля 2026 года 12:50
Правительство России в 2026 году направит более 10 млрд рублей на предоставление гражданам сертификатов для покупки жилья
Правительство РФ в текущем году направит свыше 10 млрд рублей на предоставление гражданам сертификатов для приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета. Распоряжение о распределении таких документов подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в... читать дальше
.07 февраля 2026 года 12:16
Глава ФРБ Атланты считает, что возврат инфляции в США к целевым 2% является первостепенной задачей ФРС
Федеральной резервной системе (ФРС) важно удерживать базовую процентную ставку на уровне, ограничивающем экономическую активность, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню в 2%, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль... читать дальше
.07 февраля 2026 года 11:27
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в 2025 году увеличился на 8,7%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). В номинальном выражении оборот за год составил 4 трлн 286,8 млрд рублей. По итогам декабря 2025 года показатель в годовом выражении...
.