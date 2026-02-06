ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 февраля в размере 77,054 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 77,054 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,17 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53117,083 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 7,508 млрд руб., или на...

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2025 года вырос на 4,1% в годовом выражении после роста на 0,3% в ноябре, 2,3% в октябре, 1,3% в сентябре, 0,8% в августе, 0,8% в июле, 1,5% в июне, 0,3% в мае, 1,8% в апреле, 0,5% в марте,... читать дальше

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 4-м квартале 2025 года составил 5,8% в годовом сравнении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 3-м квартале 2025 года реальные располагаемые доходы выросли на 7,7%, во 2-м квартале - на 10,1%, в 1-м... В 3-м квартале 2025 года реальные располагаемые доходы выросли на 7,7%, во 2-м квартале - на 10,1%, в 1-м... читать дальше

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2025 года составил 5,8% в годовом выражении после повышения на 6,1% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте,... читать дальше

ВВП России в 2025 году вырос 1,0% ВВП РФ в 2025 году вырос на 1,0%. Такую первую оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). "Объем ВВП России за 2025г., по первой оценке, составил в текущих ценах 213 трлн 515,8 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2024 г. составил 101,0%.... читать дальше

Безработица в России в декабре 2025 года составила 2,2% после минимальных за всю историю 2,1% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Показатель уже опускался на уровень 2,1% в августе 2025 года, после этого безработица повысилась до 2,2% в... Показатель уже опускался на уровень 2,1% в августе 2025 года, после этого безработица повысилась до 2,2% в... читать дальше

Оборот розничной торговли в России в декабре в годовом выражении увеличился на 3,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 2,3%. По сравнению с динамикой за ноябрь темпы... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,88 коп. и составил 11,115 руб. Минимальный курс юаня составил 11,032 руб., максимальный - 11,3155 руб. Было заключено 113143 сделки. Объем торгов составил 168408,59... Минимальный курс юаня составил 11,032 руб., максимальный - 11,3155 руб. Было заключено 113143 сделки. Объем торгов составил 168408,59...

Предприятия РФ в январе-ноябре 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 25 трлн 430,2 млрд рублей, что на 5,5% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в ноябре... В том числе в ноябре... читать дальше

Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу после того, как Еврокомиссия представила новый пакет санкций в отношении РФ, предусматривающий, в частности, полный запрет на морские перевозки российской нефти. Евросоюз добавит в санкционный список еще 43 танкера,... Евросоюз добавит в санкционный список еще 43 танкера,... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги снижением в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада. В Азии сегодня преобладала негативная динамика индексов акций... В Азии сегодня преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше

Правительство Грузии планирует создать Банк экономического развития, парламент страны внесет соответствующие изменения в законодательство, передало издание bm.ge со ссылкой на постановление кабинета министров. "Правительство Грузии планирует создать Банк экономического... "Правительство Грузии планирует создать Банк экономического... читать дальше

Власти Китая ужесточили ограничения для рынка криптовалют и токенизированных активов, сообщает Bloomberg. Китайские компании, а также контролируемые ими зарубежные структуры не могут выпускать цифровые токены за рубежом без получения разрешения от компетентных органов, говорится... читать дальше

Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до максимальных за полгода 57,3 пункта по сравнению с 56,4 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали снижения... читать дальше

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2025 год вырос в 11 раз, до 37 млрд руб., сообщила компания в бухгалтерской отчетности. Процентные расходы "КАМАЗа" за прошлый год составили 35,6 млрд руб. против 21,4 млрд руб. в позапрошлом году. Выручка группы в отчетном периоде... Выручка группы в отчетном периоде... читать дальше

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 1,718 трлн рублей, или 0,7% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6%... читать дальше

