Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4890,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3437,65 млрд руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 февраля составили по Российской Федерации 4890,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4683,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4947,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4746,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 февраля составили 3437,65 млрд руб. против 3541,6936600000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

