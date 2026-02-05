.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0062 руб.
.
05 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0062 руб.
|0
5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,81 коп. и составил 11,0062 руб. Минимальный курс юаня составил 10,925 руб., максимальный - 11,0705 руб. Было заключено 86417 сделок. Объем торгов составил 121457,74 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0635 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 февраля снизилась на 1,88% и составила 53124,592 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53124,592 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1016,945 млрд руб., или на...
.05 февраля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,81 коп. и составил 11,0062 руб. Минимальный курс юаня составил 10,925 руб., максимальный - 11,0705 руб. Было заключено 86417 сделок. Объем торгов составил 121457,74...
.05 февраля 2026 года 19:10
Горнодобывающая компания Rio Tinto более не рассматривает возможное слияние или другую бизнес-комбинацию с Glencore, говорится в сообщении Rio Tinto. Rio Tinto установила, что не может достичь соглашения, которое создало бы ценность для ее акционеров. Компания оценила... читать дальше
.05 февраля 2026 года 19:03
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в январе продолжил расти - увеличился на 224,09 млрд рублей после роста на 156 млрд рублей в декабре и на 57,6 млрд рублей в ноябре, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 февраля составил 13... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:58
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже начались умеренным снижением, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что увеличивает вероятность паузы в периоде смягчения... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:55
Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2025 года составил, согласно предварительным данным, около $150 млрд, говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова. "За 11 месяцев... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:49
Спрос на нефть в ближайшем будущем будет расти примерно на 1 млн баррелей в сутки в год, заявил глава Shell Ваэль Саван на пресс-конференции для инвесторов. При этом, добавил он, ежегодно из-за истощения месторождений предложение сокращается на 5%, то есть нужно... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:43
Финансовые потоки в январе сократились, в основном из-за снижения рублевых цен на нефть в конце 2025 года, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в январе 2026 года уменьшился на 2,4% по сравнению со... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:37
Anglo American в 4-м квартале снизила выпуск меди на 14% в годовом выражении, до 169,5 тыс. тонн, сообщила компания в четверг. Результат объясняется снижением содержания меди на рудниках Quellaveco (Перу) и Collahuasi (Чили), что было частично компенсировано ростом на... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:31
ООО "Холдинг Аква" (производитель минеральной воды "Нарзан", "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17") в 2025 году выпустил 300 млн бутылок минеральной воды, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Святослав Вильк. "В 2025 году мы достигли годового рекорда в производстве -... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:23
Золотые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в начале 2026 года продолжили рост, в январе они прибавили $18,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). В денежном выражении это рекордный месячный показатель, он соответствует 120,1 тонны золота. На...
.05 февраля 2026 года 18:15
Чистая прибыль Estee Lauder во 2-м финквартале составила $162 млн против убытка в $590 млн годом ранее
Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. завершил второй квартал 2026 финансового года с чистой прибылью, а также объявил новые прогнозы на год. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $162 млн, или... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:08
5 февраля. FINMARKET.RU -Торги в четверг Американские фондовые индексы начали падением, инвесторы оценивают статданные и отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск снизился на 0,56% - до 49221,86 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на... читать дальше
.05 февраля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,35 коп. и составил 10,9942 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9215 руб., максимальный - 11,054 руб. Было заключено 24349 сделок. Объем торгов составил 34940,25...
.05 февраля 2026 года 17:55
Укрепление евро к доллару США может привести к дальнейшему замедлению инфляции в еврозоне, опустить ее еще ниже целевого уровня, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Прогноз для инфляции остается более неопределенным, чем обычно -... читать дальше
.05 февраля 2026 года 17:45
Крупнейшие гостиничные операторы России отключили продажи своих отелей через сервис "Яндекс Путешествия" из-за решения последнего повысить комиссию с 15% до 17%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). "Крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.