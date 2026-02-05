Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9942 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9215 руб., максимальный - 11,054 руб. Было заключено 24349 сделок. Объем торгов составил 34940,25 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,045 руб. за юань.

5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,35 коп. и составил 10,9942 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53124,592 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1016,945 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,81 коп. и составил 11,0062 руб. Минимальный курс юаня составил 10,925 руб., максимальный - 11,0705 руб. Было заключено 86417 сделок. Объем торгов составил 121457,74... Минимальный курс юаня составил 10,925 руб., максимальный - 11,0705 руб. Было заключено 86417 сделок. Объем торгов составил 121457,74...

Горнодобывающая компания Rio Tinto более не рассматривает возможное слияние или другую бизнес-комбинацию с Glencore, говорится в сообщении Rio Tinto. Rio Tinto установила, что не может достичь соглашения, которое создало бы ценность для ее акционеров. Компания оценила... Rio Tinto установила, что не может достичь соглашения, которое создало бы ценность для ее акционеров. Компания оценила... читать дальше

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в январе продолжил расти - увеличился на 224,09 млрд рублей после роста на 156 млрд рублей в декабре и на 57,6 млрд рублей в ноябре, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 февраля составил 13... Объем ФНБ на 1 февраля составил 13... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже начались умеренным снижением, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что увеличивает вероятность паузы в периоде смягчения... Торги утренней сессии на Мосбирже начались умеренным снижением, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что увеличивает вероятность паузы в периоде смягчения... читать дальше

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2025 года составил, согласно предварительным данным, около $150 млрд, говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова. "За 11 месяцев... "За 11 месяцев... читать дальше

Спрос на нефть в ближайшем будущем будет расти примерно на 1 млн баррелей в сутки в год, заявил глава Shell Ваэль Саван на пресс-конференции для инвесторов. При этом, добавил он, ежегодно из-за истощения месторождений предложение сокращается на 5%, то есть нужно... При этом, добавил он, ежегодно из-за истощения месторождений предложение сокращается на 5%, то есть нужно... читать дальше

Финансовые потоки в январе сократились, в основном из-за снижения рублевых цен на нефть в конце 2025 года, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в январе 2026 года уменьшился на 2,4% по сравнению со... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в январе 2026 года уменьшился на 2,4% по сравнению со... читать дальше

Anglo American в 4-м квартале снизила выпуск меди на 14% в годовом выражении, до 169,5 тыс. тонн, сообщила компания в четверг. Результат объясняется снижением содержания меди на рудниках Quellaveco (Перу) и Collahuasi (Чили), что было частично компенсировано ростом на... Результат объясняется снижением содержания меди на рудниках Quellaveco (Перу) и Collahuasi (Чили), что было частично компенсировано ростом на... читать дальше

ООО "Холдинг Аква" (производитель минеральной воды "Нарзан", "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17") в 2025 году выпустил 300 млн бутылок минеральной воды, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Святослав Вильк. "В 2025 году мы достигли годового рекорда в производстве -... "В 2025 году мы достигли годового рекорда в производстве -... читать дальше

Золотые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в начале 2026 года продолжили рост, в январе они прибавили $18,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). В денежном выражении это рекордный месячный показатель, он соответствует 120,1 тонны золота. На... На...

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. завершил второй квартал 2026 финансового года с чистой прибылью, а также объявил новые прогнозы на год. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $162 млн, или... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $162 млн, или... читать дальше

5 февраля. FINMARKET.RU -Торги в четверг Американские фондовые индексы начали падением, инвесторы оценивают статданные и отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск снизился на 0,56% - до 49221,86 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на... Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск снизился на 0,56% - до 49221,86 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на... читать дальше

Укрепление евро к доллару США может привести к дальнейшему замедлению инфляции в еврозоне, опустить ее еще ниже целевого уровня, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Прогноз для инфляции остается более неопределенным, чем обычно -... "Прогноз для инфляции остается более неопределенным, чем обычно -... читать дальше

Крупнейшие гостиничные операторы России отключили продажи своих отелей через сервис "Яндекс Путешествия" из-за решения последнего повысить комиссию с 15% до 17%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). "Крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels,... "Крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels,... читать дальше

