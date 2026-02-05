Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4947,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3541,69 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 4947,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4746,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6277,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6070,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 февраля составили 3541,69 млрд руб. против 3452,62343 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

