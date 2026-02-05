ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 февраля в размере 76,9102 руб., евро - 91,1138 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 91,1138 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,60 коп.

5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 76,9102 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,15 коп.

.

По итогам 4-го квартала выручка датской ювелирной компании Pandora A/S выросла на 4% в органическом выражении и составила 11,859 млрд датских крон ($1,88 млрд), говорится в сообщении компании. Аналитики, прогноз которых приводит сама компания, в среднем оценивали выручку в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,58 пункта (0,993%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2748,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2757,94 (-0,66%) пункта,... читать дальше

.

Розничные продажи в еврозоне в декабре сократились на 0,5% относительно предыдущего месяца, когда показатель поднялся на 0,1%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 29 января по 5 февраля) - 77,606 руб. за доллар, минимальное значение - 76,24 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,88 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Китайский интернет-гигант Baidu Inc. планирует выплатить свои первые дивиденды в этом году. Объявление, сроки и размер будущих дивидендных выплат будут определяться по усмотрению совета директоров на основе таких факторов, как финансовые показатели, потребности в... Объявление, сроки и размер будущих дивидендных выплат будут определяться по усмотрению совета директоров на основе таких факторов, как финансовые показатели, потребности в... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,39/95,44 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи вырос на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,61/82,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,95/78,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 40 коп., средний...

.

Потребление газа в России первые три дня февраля обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил "Газпром". Компания "третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа для февраля из Единой системы газоснабжения". Российским потребителям 3... Компания "третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа для февраля из Единой системы газоснабжения". Российским потребителям 3... читать дальше

.

Банк России к концу 2027 года планирует изменить правила пруденциальной консолидации, чтобы банки не могли смешивать свои риски с рисками нефинансовых компаний и обходить риск-чувствительный лимит по вложениям в иммобилизованные активы. Корректировка регулирования может... читать дальше

.

Рост курса доллара до 90 руб. возможен ближе к концу года, хотя многие экспортеры ожидали, что ослабление рубля произойдет уже в начале этого года, заявил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом... При этом... читать дальше

.

Ведомства практически согласовали подготовленный Минэкономразвития и устраивающий бизнес проект поправок в Гражданский кодекс РФ относительно сроков исковой давности по приватизационным сделкам. Как рассчитывает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),... читать дальше

.

Бюро статистики (BLS) Минтруда США перенесло публикацию ключевой статистики по американской экономике из-за частичного шатдауна. Как говорится в сообщении бюро, январские данные по безработице и числу рабочих мест в экономике выйдут в среду, 11 февраля, по динамике... Как говорится в сообщении бюро, январские данные по безработице и числу рабочих мест в экономике выйдут в среду, 11 февраля, по динамике... читать дальше

.

Минэкономразвития предлагает установить предельный срок в 3,5 года для обращения за "зависшими" дивидендами по депозитарным распискам на акции российских эмитентов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой министерства. По его словам, отсчитываться он должен с даты... читать дальше

.

Россия в 2025 году импортировала из Бразилии 147,9 тыс. тонн продукции животноводства, что на 9,8% больше, чем в 2024 году, сообщает Россельхознадзор. Основная часть поставок - 143,5 тыс. тонн - пришлась на мясопродукты. Служба отмечает, что Бразилия также является... Служба отмечает, что Бразилия также является... читать дальше

.

Белорусская железная дорога (БЖД) в 2025 году перевезла 3,6 млн пассажиров в сообщении с Российской Федерацией с учетом проследования транзитных поездов, сообщила пресс-служба БЖД. "Это выше уровня 2024 года на 11,7%", - отмечается в пресс-релизе. Самыми популярными... Самыми популярными... читать дальше

.