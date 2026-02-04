.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 5 февраля в размере 91,1138 руб.
.
04 февраля 2026 года 17:20
ЦБ РФ установил курс евро с 5 февраля в размере 91,1138 руб.
|0
4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 91,1138 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,60 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 февраля 2026 года 13:20
По итогам 4-го квартала выручка датской ювелирной компании Pandora A/S выросла на 4% в органическом выражении и составила 11,859 млрд датских крон ($1,88 млрд), говорится в сообщении компании. Аналитики, прогноз которых приводит сама компания, в среднем оценивали выручку в... читать дальше
.05 февраля 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,58 пункта (0,993%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2748,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2757,94 (-0,66%) пункта,... читать дальше
.05 февраля 2026 года 13:14
Розничные продажи в еврозоне в декабре сократились на 0,5% относительно предыдущего месяца, когда показатель поднялся на 0,1%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше
.05 февраля 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 77,606 руб.
Максимальное значение за неделю (с 29 января по 5 февраля) - 77,606 руб. за доллар, минимальное значение - 76,24 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,88 руб. Это автоматическое сообщение.
.05 февраля 2026 года 13:04
Китайский интернет-гигант Baidu Inc. планирует выплатить свои первые дивиденды в этом году. Объявление, сроки и размер будущих дивидендных выплат будут определяться по усмотрению совета директоров на основе таких факторов, как финансовые показатели, потребности в... читать дальше
.05 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 90,39/95,44 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,39/95,44 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.05 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,61/82,14 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,61/82,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
.05 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,95/78,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,95/78,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 40 коп., средний...
.05 февраля 2026 года 12:56
Потребление газа в России первые три дня февраля обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил "Газпром". Компания "третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа для февраля из Единой системы газоснабжения". Российским потребителям 3... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:48
ЦБ к концу 2027 г. уточнит правила консолидации, чтобы банки корректно учитывали риски "дочек" и не завышали групповые нормативы
Банк России к концу 2027 года планирует изменить правила пруденциальной консолидации, чтобы банки не могли смешивать свои риски с рисками нефинансовых компаний и обходить риск-чувствительный лимит по вложениям в иммобилизованные активы. Корректировка регулирования может... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:41
Рост курса доллара до 90 руб. возможен ближе к концу года, хотя многие экспортеры ожидали, что ослабление рубля произойдет уже в начале этого года, заявил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:34
Шохин надеется, что к концу февраля удастся согласовать поправки о сроках давности приватизационных сделок
Ведомства практически согласовали подготовленный Минэкономразвития и устраивающий бизнес проект поправок в Гражданский кодекс РФ относительно сроков исковой давности по приватизационным сделкам. Как рассчитывает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:26
Бюро статистики (BLS) Минтруда США перенесло публикацию ключевой статистики по американской экономике из-за частичного шатдауна. Как говорится в сообщении бюро, январские данные по безработице и числу рабочих мест в экономике выйдут в среду, 11 февраля, по динамике... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:19
Минэкономразвития предлагает установить предельный срок в 3,5 года для обращения за "зависшими" дивидендами по депозитарным распискам на акции российских эмитентов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой министерства. По его словам, отсчитываться он должен с даты... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:12
Россия в 2025 году импортировала из Бразилии 147,9 тыс. тонн продукции животноводства, что на 9,8% больше, чем в 2024 году, сообщает Россельхознадзор. Основная часть поставок - 143,5 тыс. тонн - пришлась на мясопродукты. Служба отмечает, что Бразилия также является... читать дальше
.05 февраля 2026 года 11:57
Белорусская железная дорога (БЖД) в 2025 году перевезла 3,6 млн пассажиров в сообщении с Российской Федерацией с учетом проследования транзитных поездов, сообщила пресс-служба БЖД. "Это выше уровня 2024 года на 11,7%", - отмечается в пресс-релизе. Самыми популярными... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.