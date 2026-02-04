.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6277,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3452,62 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Путин: влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным
Ускорение роста цен в России январе ожидаемо, оно связано с повышением НДС, в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Инфляция в России по итогам...
 
Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%
Рост экономики России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Рост ВВП сохранится на уровне от 1 до 1,3% за счет в первую очередь внутренних драйверов", - сказал он. Рост...
 
Доля некачественного топлива на российских АЗС снизилась до 3-4%
Уровень некачественного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) в России понизился до 3,5-4%, сообщил на деловом завтраке в "Российской газете" руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон...
 
04 февраля 2026 года 11:11

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6277,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3452,62 млрд руб.

 0
4 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 февраля составили по Российской Федерации 6277,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6070,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 февраля составили 3452,62 млрд руб. против 3407,54095 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 февраля 2026 года 15:30
В четверг, 5 февраля, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 56,28 млрд руб.
В четверг, 5 февраля, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 56,28 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 15:30
В четверг, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 10,63 млрд руб.
В четверг, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 10,63 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 15:26
В декабре цены производителей в еврозоне снизились на 0,3%, в ЕС - на 0,4%
В декабре 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их повышение составляло 0,7%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с декабрем прошлого года цены уменьшились на 2,1%.

В странах ЕС цены...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 15:17
Аналитики прогнозируют что ЕЦБ не станет завтра менять ключевые ставки
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 15:06
Цены на золото восстанавливаются
Цены на золото продолжают восстанавливаться в среду после исторического обвала в конце прошлой и начале текущей недели. К 14:40 мск котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 2,6%, до $5062,3 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:59
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть остаются в плюсе днем в среду, но заметно отступили от достигнутых ранее максимумов.

Во вторник контракты на нефть обеих марок выросли в цене более чем на 1,5% на фоне усиления опасений инвесторов относительно нового витка эскалации в отношениях между США...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:54
Спреды в доходностях гособлигаций стран еврозоны упали до минимумов с 2008 года
Разница между доходностью государственных облигаций стран Южной Европы и доходностью госбондов Германии, считающихся эталоном надежности, упала до минимумов со времени мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Reuters.

Спреды для госбондов Португалии, Испании,...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 4 февраля растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2786,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2803,74 (+0,63%) пункта,...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:38
Чистая прибыль Equinor в 4-м квартале упала на 34%
Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 34%, выручку - на 8%, из-за снижения цен на энергоносители.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,31 млрд против $2...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:29
Рынки акций Европы растут, исключение составляет германский индикатор
Европейские фондовые индексы в основном повышаются в среду, исключение составляет германский индикатор. Инвесторы оценивают статданные, новости и отчетности компаний.

По предварительным данным статистического управления Европейского союза, потребительские цены в...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:22
Сбербанк в январе увеличил выдачу ипотеки в 5 раз
Сбербанк в январе 2026 года увеличил выдачу ипотеки в 5 раз по сравнению с январем 2025 года - до 300 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации со ссылкой на данные сервиса "Домклик". Это максимальный показатель по выдачам в январе за последние 5 лет, отмечает...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:15
Инфляция в Нидерландах в январе замедлилась до 2,4%
Годовая инфляция в Нидерландах, рассчитанная по местным стандартам, в январе замедлилась до минимальных с декабря 2023 года 2,4% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, согласно предварительным данным статистического ведомства страны.

Цены на продукты питания, напитки и...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:13
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26253 на аукционе – 15,08%, размещены бумаги на 22,33 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года составила 91,0998% от номинала, что соответствует доходности 15,08% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:09
Кремль не увидел новизны в диверсификации Индией импорта нефти и нефтепродуктов
Москва не видит новации в планах Индии диверсифицировать импорт нефти и нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам и не только нам, и всем специалистом в области международных энергетических дел хорошо известно, что Россия - это не...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:05
Вейпы могут попасть под цифровую маркировку
Отрасль по продаже вейпов можно отрегулировать с помощью распространения цифровой маркировки на данный вид товаров, этот вопрос прорабатывается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Очень важная тема, влияющая на состояние здоровья и взрослых, и, в первую...    читать дальше
.
04 февраля 2026 года 14:01
GSK увеличила квартальную выручку на 6%, чистую прибыль - на 10%
Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) увеличила выручку в четвертом квартале 2025 года на 6%, операционную прибыль без учета разовых факторов - на 14%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в сообщении GSK, выручка...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.