Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6277,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3452,62 млрд руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 февраля составили по Российской Федерации 6277,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6070,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 февраля составили 3452,62 млрд руб. против 3407,54095 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

