.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6277,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3452,62 млрд руб.
.
04 февраля 2026 года 11:11
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6277,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3452,62 млрд руб.
|0
4 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 февраля составили по Российской Федерации 6277,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6070,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 февраля составили 3452,62 млрд руб. против 3407,54095 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
04 февраля 2026 года 15:30
В четверг, 5 февраля, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 56,28 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.04 февраля 2026 года 15:30
В четверг, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 10,63 млрд руб.
В четверг, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 10,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.04 февраля 2026 года 15:26
В декабре 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их повышение составляло 0,7%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с декабрем прошлого года цены уменьшились на 2,1%. В странах ЕС цены... читать дальше
.04 февраля 2026 года 15:17
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main... читать дальше
.04 февраля 2026 года 15:06
Цены на золото продолжают восстанавливаться в среду после исторического обвала в конце прошлой и начале текущей недели. К 14:40 мск котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 2,6%, до $5062,3 за унцию. Фьючерсы на серебро дорожают на... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:59
Цены на нефть остаются в плюсе днем в среду, но заметно отступили от достигнутых ранее максимумов. Во вторник контракты на нефть обеих марок выросли в цене более чем на 1,5% на фоне усиления опасений инвесторов относительно нового витка эскалации в отношениях между США... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:54
Разница между доходностью государственных облигаций стран Южной Европы и доходностью госбондов Германии, считающихся эталоном надежности, упала до минимумов со времени мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Reuters. Спреды для госбондов Португалии, Испании,... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2786,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2803,74 (+0,63%) пункта,... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:38
Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 34%, выручку - на 8%, из-за снижения цен на энергоносители. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,31 млрд против $2... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:29
Европейские фондовые индексы в основном повышаются в среду, исключение составляет германский индикатор. Инвесторы оценивают статданные, новости и отчетности компаний. По предварительным данным статистического управления Европейского союза, потребительские цены в... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:22
Сбербанк в январе 2026 года увеличил выдачу ипотеки в 5 раз по сравнению с январем 2025 года - до 300 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации со ссылкой на данные сервиса "Домклик". Это максимальный показатель по выдачам в январе за последние 5 лет, отмечает... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:15
Годовая инфляция в Нидерландах, рассчитанная по местным стандартам, в январе замедлилась до минимальных с декабря 2023 года 2,4% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, согласно предварительным данным статистического ведомства страны. Цены на продукты питания, напитки и... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:13
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года составила 91,0998% от номинала, что соответствует доходности 15,08% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:09
Москва не видит новации в планах Индии диверсифицировать импорт нефти и нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам и не только нам, и всем специалистом в области международных энергетических дел хорошо известно, что Россия - это не... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:05
Отрасль по продаже вейпов можно отрегулировать с помощью распространения цифровой маркировки на данный вид товаров, этот вопрос прорабатывается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Очень важная тема, влияющая на состояние здоровья и взрослых, и, в первую... читать дальше
.04 февраля 2026 года 14:01
Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) увеличила выручку в четвертом квартале 2025 года на 6%, операционную прибыль без учета разовых факторов - на 14%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Как говорится в сообщении GSK, выручка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.