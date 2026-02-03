Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0641 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0105 руб., максимальный - 11,099 руб. Было заключено 80834 сделки. Объем торгов составил 100626,36 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0925 руб. за юань.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,70 коп. и составил 11,0641 руб.

В четверг, 5 февраля, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 56,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

В четверг, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 10,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

В декабре 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их повышение составляло 0,7%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с декабрем прошлого года цены уменьшились на 2,1%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main... читать дальше

Цены на золото продолжают восстанавливаться в среду после исторического обвала в конце прошлой и начале текущей недели. К 14:40 мск котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 2,6%, до $5062,3 за унцию. Фьючерсы на серебро дорожают на... Фьючерсы на серебро дорожают на... читать дальше

Цены на нефть остаются в плюсе днем в среду, но заметно отступили от достигнутых ранее максимумов. Во вторник контракты на нефть обеих марок выросли в цене более чем на 1,5% на фоне усиления опасений инвесторов относительно нового витка эскалации в отношениях между США... Во вторник контракты на нефть обеих марок выросли в цене более чем на 1,5% на фоне усиления опасений инвесторов относительно нового витка эскалации в отношениях между США... читать дальше

Разница между доходностью государственных облигаций стран Южной Европы и доходностью госбондов Германии, считающихся эталоном надежности, упала до минимумов со времени мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Reuters. Спреды для госбондов Португалии, Испании,... Спреды для госбондов Португалии, Испании,... читать дальше

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2786,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2803,74 (+0,63%) пункта,... читать дальше

Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 34%, выручку - на 8%, из-за снижения цен на энергоносители. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,31 млрд против $2... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,31 млрд против $2... читать дальше

Европейские фондовые индексы в основном повышаются в среду, исключение составляет германский индикатор. Инвесторы оценивают статданные, новости и отчетности компаний. По предварительным данным статистического управления Европейского союза, потребительские цены в... По предварительным данным статистического управления Европейского союза, потребительские цены в... читать дальше

Сбербанк в январе 2026 года увеличил выдачу ипотеки в 5 раз по сравнению с январем 2025 года - до 300 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации со ссылкой на данные сервиса "Домклик". Это максимальный показатель по выдачам в январе за последние 5 лет, отмечает... читать дальше

Годовая инфляция в Нидерландах, рассчитанная по местным стандартам, в январе замедлилась до минимальных с декабря 2023 года 2,4% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, согласно предварительным данным статистического ведомства страны. Цены на продукты питания, напитки и... Цены на продукты питания, напитки и... читать дальше

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года составила 91,0998% от номинала, что соответствует доходности 15,08% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

Москва не видит новации в планах Индии диверсифицировать импорт нефти и нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам и не только нам, и всем специалистом в области международных энергетических дел хорошо известно, что Россия - это не... "Нам и не только нам, и всем специалистом в области международных энергетических дел хорошо известно, что Россия - это не... читать дальше

Отрасль по продаже вейпов можно отрегулировать с помощью распространения цифровой маркировки на данный вид товаров, этот вопрос прорабатывается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Очень важная тема, влияющая на состояние здоровья и взрослых, и, в первую... "Очень важная тема, влияющая на состояние здоровья и взрослых, и, в первую... читать дальше

Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) увеличила выручку в четвертом квартале 2025 года на 6%, операционную прибыль без учета разовых факторов - на 14%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Как говорится в сообщении GSK, выручка... Как говорится в сообщении GSK, выручка... читать дальше

