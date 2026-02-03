Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6350 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3407,54 млрд руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6308,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6051,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 февраля составили 3407,54 млрд руб. против 3458,63521 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

