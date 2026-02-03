.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рейтинг платежных систем в 2025 году
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2025 год. Лидеры Итогам 2025 года сервис электронных платежей ЮMoney стал лидером в двух...
 
Разработаны поправки о сроках давности по делам о приватизации
Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на своем заседании 27 февраля может рассмотреть законопроект об исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок по приватизации. Об этом "Ведомостям" сказал председатель...
 
Продажи новых автомобилей в РФ в январе снизились на 9%
Рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в январе 2026 года снизился на 9,1% к январю 2025 года, до 87,575 тыс. штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг"...
 
03 февраля 2026 года 09:13

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6350 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3407,54 млрд руб.

 0
3 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6308,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6051,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 февраля составили 3407,54 млрд руб. против 3458,63521 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
03 февраля 2026 года 12:25
ЦБ: в декабре портфель корпоративных кредитов банков РФ вырос на 0,7%, за год - на 11,6%
Корпоративный кредитный портфель банков РФ в декабре увеличился на 0,7% против прироста в 2% в ноябре, в целом за 2025 год корпоративное кредитование выросло на 11,6% против 18,7% по итогам 2024 года, следует из статистики ЦБ РФ.

Кредиты в рублях в декабре увеличились...    читать дальше
03 февраля 2026 года 12:21
Российские банки в 2025 году снизили чистую прибыль до 3,5 трлн руб.
Российский банковский сектор в 2025 году заработал чистую прибыль в размере 3,5 трлн рублей, что на 8% меньше результата за тот же период предыдущего года (3,8 трлн рублей), говорится в обзоре ЦБ.

Прогноз ЦБ на 2025 год предполагал чистую прибыль банков в диапазоне...    читать дальше
03 февраля 2026 года 12:15
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2025 года была нулевая
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2025 года была нулевая, может немного положительная, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"Рост инвестиций за 9 месяцев 2025 года составил 0,5%. По году (2025г), скорее всего, будет ноль...    читать дальше
03 февраля 2026 года 12:06
Киргизия лидирует по росту ВВП среди стран СНГ
Валовой внутренний продукт стран СНГ в январе-ноябре 2025 года в среднем вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила сегодня к пресс-служба Исполкома Содружества.

"Лидером стал Кыргызстан с ростом на 10,2%", - говорится в сообщении.

По...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:59
Новак: в этом году инфляция в РФ ожидается на уровне 4-4,5%
Инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4,0-4,5%, заявил сегодня вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"Инфляция (в 2026 году) будет на уровне таргета - 4,0-4,5%", - сказал он.

Заложенный в бюджет прогноз Минэкономразвития по инфляции...
03 февраля 2026 года 11:53
ВТБ разместит 3 февраля однодневные бонды серии КС-4-1133 на 100 млрд руб. по цене 99,9581% от номинала
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1133 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9581% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,3%...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:51
Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%
Рост экономики России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Рост ВВП сохранится на уровне от 1 до 1,3% за счет в первую очередь внутренних драйверов", - сказал он. Рост промпроизводства, по его словам, в 2026...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:44
В январе инфляция в Турции замедлилась 4-й месяц подряд, обновила минимум с ноября 2021 г.
В январе рост потребительских цен в Турции замедлился 4-й месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года, однако превзошел прогнозы экспертов в связи с сезонным скачком цен на продукты питания и ряд других товаров.

Инфляция в прошлом месяце составила 30,65% в годовом...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:37
ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,5% годовых
Совет Центрального банка Армении принял сегодня решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Ставка на уровне 6,5% действует с 16 декабря 2025 года, когда она была понижена на 25 базисных пунктов.

Инфляция в Армении...
03 февраля 2026 года 11:28
Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 4-й квартал
Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 4-го квартала 2025 года, говорится в сообщении компании.

"Северсталь" не выплачивала дивиденды за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2025 года, а также 4-й квартал 2024 года. Дивидендная...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:20
Москвичи за год оформили более полумиллиона прав на жилье
Более полумиллиона прав собственности на жилье оформили москвичи в 2025 году, подсчитали в столичном управлении Росреестра.

"За год внесено 540 524 записи о государственной регистрации прав собственности физических лиц на жилые помещения в столице", - рассказала...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:15
ВТБ разместит 4 февраля однодневные бонды серии КС-4-1134 на 100 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1134 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:15
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб.

На начало...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:12
Чистая прибыль Nintendo за первые три квартала текущего фингода выросла в 1,5 раза
Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. нарастил чистую прибыль за первые три квартала текущего финансового года в 1,5 раза, выручку - почти вдвое.

Как говорится в пресс-релизе Nintendo, чистая прибыль за 9 месяцев, завершившихся 31 декабря 2025...    читать дальше
03 февраля 2026 года 11:04
Вопрос о дроблении акций в соотношении 1 к 10 акционеры "Т-Технологий" планируют рассмотреть 10 марта
МКПАО "Т-Технологии" планирует провести дробление акций в соотношении 1 к 10, говорится в сообщении группы. Компания отмечает, что сплит акций позволит установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов.

Акционеры на внеочередном...    читать дальше
03 февраля 2026 года 10:56
Инфляция во Франции в январе замедлилась до 0,3%
Потребительские цены во Франции в январе 2026 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,3% в годовом выражении после повышения на 0,8% в декабре, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего...    читать дальше
