INTERFAX.RU
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0438 руб.
02 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0438 руб.
2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,82 коп. и составил 11,0438 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9825 руб., максимальный - 11,122 руб. Было заключено 12480 сделок. Объем торгов составил 23337,26 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9985 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
03 февраля 2026 года 12:25
Корпоративный кредитный портфель банков РФ в декабре увеличился на 0,7% против прироста в 2% в ноябре, в целом за 2025 год корпоративное кредитование выросло на 11,6% против 18,7% по итогам 2024 года, следует из статистики ЦБ РФ. Кредиты в рублях в декабре увеличились... читать дальше
.03 февраля 2026 года 12:21
Российский банковский сектор в 2025 году заработал чистую прибыль в размере 3,5 трлн рублей, что на 8% меньше результата за тот же период предыдущего года (3,8 трлн рублей), говорится в обзоре ЦБ. Прогноз ЦБ на 2025 год предполагал чистую прибыль банков в диапазоне... читать дальше
.03 февраля 2026 года 12:15
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2025 года была нулевая, может немного положительная, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Рост инвестиций за 9 месяцев 2025 года составил 0,5%. По году (2025г), скорее всего, будет ноль... читать дальше
.03 февраля 2026 года 12:06
Валовой внутренний продукт стран СНГ в январе-ноябре 2025 года в среднем вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила сегодня к пресс-служба Исполкома Содружества. "Лидером стал Кыргызстан с ростом на 10,2%", - говорится в сообщении. По... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:59
Инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4,0-4,5%, заявил сегодня вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Инфляция (в 2026 году) будет на уровне таргета - 4,0-4,5%", - сказал он. Заложенный в бюджет прогноз Минэкономразвития по инфляции...
.03 февраля 2026 года 11:53
ВТБ разместит 3 февраля однодневные бонды серии КС-4-1133 на 100 млрд руб. по цене 99,9581% от номинала
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1133 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9581% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,3%... читать дальше
03 февраля 2026 года 11:51
Рост экономики России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Рост ВВП сохранится на уровне от 1 до 1,3% за счет в первую очередь внутренних драйверов", - сказал он. Рост промпроизводства, по его словам, в 2026... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:44
В январе рост потребительских цен в Турции замедлился 4-й месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года, однако превзошел прогнозы экспертов в связи с сезонным скачком цен на продукты питания и ряд других товаров. Инфляция в прошлом месяце составила 30,65% в годовом... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:37
Совет Центрального банка Армении принял сегодня решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Ставка на уровне 6,5% действует с 16 декабря 2025 года, когда она была понижена на 25 базисных пунктов. Инфляция в Армении...
.03 февраля 2026 года 11:28
Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 4-го квартала 2025 года, говорится в сообщении компании. "Северсталь" не выплачивала дивиденды за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2025 года, а также 4-й квартал 2024 года. Дивидендная... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:20
Более полумиллиона прав собственности на жилье оформили москвичи в 2025 году, подсчитали в столичном управлении Росреестра. "За год внесено 540 524 записи о государственной регистрации прав собственности физических лиц на жилые помещения в столице", - рассказала... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:15
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1134 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:15
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6350 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3407,54 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 6350 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6128,7 млрд руб. На начало... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:12
Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. нарастил чистую прибыль за первые три квартала текущего финансового года в 1,5 раза, выручку - почти вдвое. Как говорится в пресс-релизе Nintendo, чистая прибыль за 9 месяцев, завершившихся 31 декабря 2025... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:04
Вопрос о дроблении акций в соотношении 1 к 10 акционеры "Т-Технологий" планируют рассмотреть 10 марта
МКПАО "Т-Технологии" планирует провести дробление акций в соотношении 1 к 10, говорится в сообщении группы. Компания отмечает, что сплит акций позволит установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов. Акционеры на внеочередном... читать дальше
.03 февраля 2026 года 10:56
Потребительские цены во Франции в январе 2026 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,3% в годовом выражении после повышения на 0,8% в декабре, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего... читать дальше
