Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6308,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3458,64 млрд руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 6308,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6051,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6338 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6094,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 февраля составили 3458,64 млрд руб. против 3406,29837 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.