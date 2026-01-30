Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8556 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,781 руб., максимальный - 10,954 руб. Было заключено 12144 сделки. Объем торгов составил 20018,02 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9355 руб. за юань.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,58 коп. и составил 10,8556 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54026,176 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 798,545 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,77 коп. и составил 10,8801 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7915 руб., максимальный - 10,9685 руб. Было заключено 95807 сделок. Объем торгов составил 120148,17 млн руб.

Рынок российских акций завершил торги снижением индексов на фоне сомнений в позитивных итогах предстоящих 1 февраля переговоров по украинскому урегулированию в отсутствие американской стороны. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,5%).

Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в январе 2026 года составили 2,853 млн тонн, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных площадки. Оборот в денежном выражении относительно января-2025 снизился на 10,5%.

Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года - 0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков, говорится в пресс-релизе регулятора о решениях по макропруденциальной политике.

ЦБ РФ с 1 марта повышает надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний с высокой долговой нагрузкой с 40% до 100%, чтобы ускорить накопление макропруденциального буфера капитала банков, говорится в сообщении регулятора.

"Росатом" в 2025 году начал промышленную эксплуатацию золоторудного месторождения Северное в Якутии и добыл там 1,5 тонны золота, сообщила компания. В 2024 году добыча в режиме опытно-промышленной эксплуатации составила 0,7 тонны, то есть показатель вырос более чем вдвое.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер не согласился с большинством коллег на состоявшемся ранее на этой неделе заседании и проголосовал за снижение ключевой процентной ставки, поскольку видит необходимость в такой мере из-за рисков на рынке труда.

Министерство юстиции РФ предложило увеличить с трех до десяти тысяч рублей величину задолженности граждан, с которой возможен арест их имущества, в то же время ограничив размер арестованного имущества суммой долга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект указа президента РФ об ограничении вывоза золота в слитках предполагает ряд исключений, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа. В общем случае физлицам будет запрещено вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г.

Безработица в Бразилии в декабре 2025 года снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее, сообщил Бразильский институт географии и статистики (IBGE). Показатель совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics, и стал минимальным за всю историю подсчетов (с 2012 года).

Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск понизился на 0,32% и составил 48912,59 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,21% - до 6954,42 пункта.

РФ в 2025 году экспортировала рыбы и морепродуктов на $6 млрд, что на 14% больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки не изменились - 2,1 млн тонн, сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных зарубежных таможенных служб.

ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13160,42 (+188,84) руб./грамм; на серебро - 288,41 (+12,71) руб./грамм; на платину - 6798,13 (+269,51) руб./грамм; на палладий - 5127,82 (+205,08) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 90,468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,71 коп.

