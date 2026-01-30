Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6338 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3406,3 млрд руб.

30 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 6338 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6094,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6526 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6314,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 января составили 3406,3 млрд руб. против 3400,9673199999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

