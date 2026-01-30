.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Что нового готовит россиянам февраль
С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов и нормативных изменений, затрагивающих ключевые сферы повседневной жизни. Они повлияют на порядок предоставления социальных выплат, условия льготной ипотеки, а также на взаимоотношения...
 
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4%, в 2025 году вырос на 9,4%
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4% после роста на 1,5% в ноябре, говорится в комментарии Банка России. "В декабре 2025 года динамика кредита экономике была подвержена разовым колебаниям, связанным с особенностями структуры отдельных...
 
Стоимость аудиторских услуг может подорожать
В 2026 году цены на аудиторские услуги могут заметно вырасти, следует из опроса "Коммерсантом" участников рынка. По оценкам компаний ФБК и "Аудэкс", рост стоимости может составить 10-20%. В МКПЦ считают, что цены увеличатся на 15-20%. Гендиректор...
 
30 января 2026 года 09:11

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6338 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3406,3 млрд руб.

 0
30 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 6338 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6094,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6526 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6314,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 января составили 3406,3 млрд руб. против 3400,9673199999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
30 января 2026 года 15:51
Chevron сократила квартальную чистую прибыль на 14% при рекордной добыче
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала 14%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2025 года, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в...    читать дальше
.
30 января 2026 года 15:43
Азербайджан в январе-ноябре снизил импорт нефти на 13%
Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 1,51 млн тонн нефти на $705,71 млн, говорится в материалах Госкомитета по статистике.

Импорт нефти в количественном выражении уменьшился на 12,7%, в стоимостном - на 25,6%.

Основной объем нефти (92,4%) был...    читать дальше
.
30 января 2026 года 15:37
Внесение физлицами наличных через банкоматы могут ограничить суммой 1 млн руб. в месяц
Минфин предлагает обязать банки отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) через банкоматы или другие технические устройства на сумму, превышающую 1 млн руб. в месяц. Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов
.
30 января 2026 года 15:30
В понедельник, 2 февраля, ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5,17 млрд руб.
В понедельник, 2 февраля, ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5,17 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер
.
30 января 2026 года 15:30
В понедельник, 2 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $103 млн
В понедельник, 2 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $103 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения
.
30 января 2026 года 15:30
В понедельник, 2 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,3 млн
В понедельник, 2 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,3 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
30 января 2026 года 15:30
В понедельник, 2 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 110 выпускам облигаций на общую сумму 13,96 млрд руб.
В понедельник, 2 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 110 выпускам облигаций на общую сумму 13,96 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на
.
30 января 2026 года 15:29
РФ к 2030 г. планирует снизить до 25% долю зерна в экспорте продукции АПК
РФ к 2030 году планирует снизить до 25% долю зерна в экспорте продукции АПК. Экспорт все больше ориентируется на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью телеканалу "Россия 24".

"К 2030 году
.
30 января 2026 года 15:19
Electrolux увеличила квартальную чистую прибыль более чем втрое при снижении выручки на 8%
Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, в четвертом квартале 2025 года нарастила чистую прибыль более чем втрое, хотя ее выручка сократилась на 8%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре
.
30 января 2026 года 15:12
Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва
Президент США Дональд Трамп номинировал Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Уорш был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год, при этом он вошел в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом
.
30 января 2026 года 15:06
Adidas отчитался о рекордной выручке за 2025 год
Германский производитель спортивных товаров adidas AG увеличил выручку в четвертом квартале 2025 года на 2%, до 6,08 млрд евро, говорится в предварительном отчете компании.

Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 10%. Рост без учета продаж товаров бренда Канье
.
30 января 2026 года 14:57
В январе объем торгов газом на Петербургской бирже вырос на 13%
Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в январе 2026 года составил 1,364 млрд куб. м, что на 13% больше, чем за тот же месяц прошлого года (1,205 млрд куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Росту объемов должна была
.
30 января 2026 года 14:56
Цены на нефть продолжают снижение, Brent у $70,1 за баррель
Нефть продолжает дешеветь днем в пятницу на фоне некоторого ослабления опасений относительно вероятности военной эскалации вокруг Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:33 мск снижается на $0,61 (0,86%), до
.
30 января 2026 года 14:48
Перевозки грузов речным транспортом в РФ снизились за год на 14%
Перевозки грузов речным транспортом в РФ в 2025 году сократились на 14% по сравнению с 2024 годом, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"По итогам 2025 года объем перевозок грузов внутренним водным транспортом снизился на 14% к уровню 2024 года и составил чуть
.
30 января 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 30 января снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,7 пункта (0,275%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2790,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2813,45
.
30 января 2026 года 14:39
Delta Electronics стала второй по величине компанией Тайваня
Delta Electronics Inc., тайваньский производитель компонентов для серверов, стал второй по капитализации компанией на бирже в Тайбэе.

Несмотря на снижение на 2,8% в пятницу, рыночная стоимость компании составляет 3,26 трлн новых тайваньских долларов ($103,7 млрд).
.
.