Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6338 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3406,3 млрд руб.
30 января 2026 года 09:11
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6338 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3406,3 млрд руб.
30 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 6338 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6094,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6526 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6314,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 января составили 3406,3 млрд руб. против 3400,9673199999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
