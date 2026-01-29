.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Почему замедлилась инфляция
Аналитики объяснили замедление инфляции после всплеска в начале месяца. Фактор повышения НДС исчерпал свое влияние к концу января, пишут "Ведомости" Инфляция с 20 по 26 января 2026 г. составила 0,19%, следует из данных Росстата. Темпы значительно...
 
Что будет с ценами на бензин в 2026 году
Российский топливный рынок в 2025 году столкнулся с очередными вызовами — рисками дефицита бензина и сложной макроэкономической конъюнктурой. Это привело к резкому росту оптовых цен на топливо, контролировать которые правительству пришлось вручную....
 
Правила семейной ипотеки изменятся с 1 февраля
С 1 февраля 2026 года в программе семейной ипотеки начнет действовать принцип одна семья — одна льготная ипотека : супругов будут рассматривать как одного заемщика, даже если ранее кредит оформлялся только на мужа или жену. Новые правила должны...
 
29 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8724 руб.

 0  
29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,11 коп. и составил 10,8724 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,739 руб., максимальный - 10,9615 руб. Была заключена 123861 сделка. Объем торгов составил 209191,68 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,7645 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
29 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 января выросла на 0,97% и составила 54824,721 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54824,721 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,299 млрд руб., или на...
29 января 2026 года 18:57
Российский рынок акций вырос на 0,4-0,7%
Рынок российских акций завершил торги ростом на данных Росстата о замедлении недельной инфляции, подогревших надежду на снижение ставки ЦБ РФ в феврале, а также на фоне продолжающегося ралли сырьевых рынков в условиях сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем...    читать дальше
29 января 2026 года 18:53
Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово"
ПСБ и РТС-тендер сообщили о результатах торгов по продаже аэропорта "Домодедово": по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем была признана структура "Шереметьево", ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66,13 млрд рублей. Договор...    читать дальше
29 января 2026 года 18:49
Правительство предложило избрать в набсовет Сбербанка Орешкина, Новака, Силуанова и Колычева
Правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. Соответствующее...    читать дальше
29 января 2026 года 18:41
За 2025 год количество электронных извещений о ДТП по европротоколу выросло в 1,6 раза
Число извещений о ДТП, оформленных в электронном виде в рамках процедуры европротокола, выросло в 2025 году в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом - с 42,6 тыс. до 68 тыс., говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Самое большое количество таких...    читать дальше
29 января 2026 года 18:32
Потребительский спрос на золото в РФ в 2025 году снизился на 2%
Потребительский спрос на золото в России в 2025 году сократился на 2% и составил 72 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Спрос на ювелирные украшения упал на 7%, до 36,5 тонны, тогда как инвестиционный спрос на золотые слитки и монеты вырос на 3%, до рекордных за...    читать дальше
29 января 2026 года 18:25
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы заметно снижаются в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность.

ФРС накануне сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с...    читать дальше
29 января 2026 года 18:19
Авиакомпании мира увеличили в 2025 году пассажирооборот на 5,3%
Пассажирооборот авиакомпаний в мире вырос на 5,3% в 2025 году, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Загруженность бортов повысилась до рекордных 83,6% с 83,5% годом ранее.

Авиакомпании в прошлом году увеличили пассажирооборот на международных...    читать дальше
29 января 2026 года 18:05
Патрушев отметил рост торговли продукцией АПК с ОАЭ
Торговля продукцией АПК с ОАЭ увеличивается, в 2026 году эта тенденция может сохраниться, рассчитывает вице-премьер Дмитрий Патрушев. "Потихонечку объем торговли продовольствием растет. Надеюсь, что в этом году тенденция сохранится", - заявил он телеканалу "Россия...    читать дальше
29 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8814 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,23 коп. и составил 10,8814 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7365 руб., максимальный - 10,944 руб. Было заключено 17087 сделок. Объем торгов составил 36287,77...
29 января 2026 года 17:57
Новак поручил ведомствам проработать дополнительные меры поддержки угольщиков
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению...    читать дальше
29 января 2026 года 17:46
"Нижнекамскнефтехим" в прошлом году нарастил выпуск товарной продукции на 15%, "Казаньоргсинтез" - на 10%
ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в 2025 году произвело 3 млн тонн товарной продукции, что более чем на 15% превысило показатель предыдущего года, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана.

По данным министерства, ПАО...    читать дальше
29 января 2026 года 17:39
В 2025 году Москву посетили свыше 26 млн туристов
Столицу в прошлом году посетили более 26 млн туристов; по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в город прибыли 30 глав государств и делегаций, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"2025 год являлся годом 80-летия Победы в Великой...    читать дальше
29 января 2026 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 января
ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12971,58 (+553,97) руб./грамм; на серебро - 275,7 (+2,14) руб./грамм; на платину - 6528,62 (+30,78) руб./грамм; на палладий - 4922,74 (+67,75) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
29 января 2026 года 17:33
ЦБ РФ установил курс евро с 30 января в размере 90,9751 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 90,9751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,37 коп.

Это автоматическое сообщение.
.