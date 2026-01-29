ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 76,0251 руб.

29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 76,0251 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,11 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54824,721 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,299 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,11 коп. и составил 10,8724 руб. Минимальный курс юаня составил 10,739 руб., максимальный - 10,9615 руб. Была заключена 123861 сделка. Объем торгов составил 209191,68...

Рынок российских акций завершил торги ростом на данных Росстата о замедлении недельной инфляции, подогревших надежду на снижение ставки ЦБ РФ в феврале, а также на фоне продолжающегося ралли сырьевых рынков в условиях сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем...

ПСБ и РТС-тендер сообщили о результатах торгов по продаже аэропорта "Домодедово": по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем была признана структура "Шереметьево", ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66,13 млрд рублей. Договор...

Правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. Соответствующее...

Число извещений о ДТП, оформленных в электронном виде в рамках процедуры европротокола, выросло в 2025 году в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом - с 42,6 тыс. до 68 тыс., говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Самое большое количество таких...

Потребительский спрос на золото в России в 2025 году сократился на 2% и составил 72 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC). Спрос на ювелирные украшения упал на 7%, до 36,5 тонны, тогда как инвестиционный спрос на золотые слитки и монеты вырос на 3%, до рекордных за...

Американские фондовые индексы заметно снижаются в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность. ФРС накануне сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с...

Пассажирооборот авиакомпаний в мире вырос на 5,3% в 2025 году, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Загруженность бортов повысилась до рекордных 83,6% с 83,5% годом ранее. Авиакомпании в прошлом году увеличили пассажирооборот на международных...

Торговля продукцией АПК с ОАЭ увеличивается, в 2026 году эта тенденция может сохраниться, рассчитывает вице-премьер Дмитрий Патрушев. "Потихонечку объем торговли продовольствием растет. Надеюсь, что в этом году тенденция сохранится", - заявил он телеканалу "Россия...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,23 коп. и составил 10,8814 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7365 руб., максимальный - 10,944 руб. Было заключено 17087 сделок. Объем торгов составил 36287,77...

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению...

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в 2025 году произвело 3 млн тонн товарной продукции, что более чем на 15% превысило показатель предыдущего года, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана. По данным министерства, ПАО...

Столицу в прошлом году посетили более 26 млн туристов; по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в город прибыли 30 глав государств и делегаций, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "2025 год являлся годом 80-летия Победы в Великой...

ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12971,58 (+553,97) руб./грамм; на серебро - 275,7 (+2,14) руб./грамм; на платину - 6528,62 (+30,78) руб./грамм; на палладий - 4922,74 (+67,75) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 90,9751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,37 коп.

