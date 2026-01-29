Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6526 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3400,97 млрд руб.

29 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 января составили по Российской Федерации 6526 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6314,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5481,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5237,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 января составили 3400,97 млрд руб. против 3525,74958 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

