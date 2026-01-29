.
НОВОСТИ
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,2662 руб., курс евро - 91,2988 руб.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Что нового готовит россиянам февраль
С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов и нормативных изменений, затрагивающих ключевые сферы повседневной жизни. Они повлияют на порядок предоставления социальных выплат, условия льготной ипотеки, а также на взаимоотношения...
 
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4%, в 2025 году вырос на 9,4%
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4% после роста на 1,5% в ноябре, говорится в комментарии Банка России. "В декабре 2025 года динамика кредита экономике была подвержена разовым колебаниям, связанным с особенностями структуры отдельных...
 
Стоимость аудиторских услуг может подорожать
В 2026 году цены на аудиторские услуги могут заметно вырасти, следует из опроса "Коммерсантом" участников рынка. По оценкам компаний ФБК и "Аудэкс", рост стоимости может составить 10-20%. В МКПЦ считают, что цены увеличатся на 15-20%. Гендиректор...
 
29 января 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,2662 руб., курс евро - 91,2988 руб.

 0  
29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 76,2662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,57 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 91,2988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,59 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
НОВОСТИ
30 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 января снизилась на 1,46% и составила 54026,176 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54026,176 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 798,545 млрд руб., или на...
30 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8801 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,77 коп. и составил 10,8801 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7915 руб., максимальный - 10,9685 руб. Было заключено 95807 сделок. Объем торгов составил 120148,17...
30 января 2026 года 18:58
Российский рынок акций опустился на 0,2-0,5%
Рынок российских акций завершил торги снижением индексов на фоне сомнений в позитивных итогах предстоящих 1 февраля переговоров по украинскому урегулированию в отсутствие американской стороны.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский...    читать дальше
30 января 2026 года 18:57
Продажи бензинов на Петербургской бирже в январе снизились на 18%, дизтоплива - на 5%
Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в январе 2026 года составили 2,853 млн тонн, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных площадки.

Оборот в денежном выражении относительно января-2025 снизился на 10,5% -...    читать дальше
30 января 2026 года 18:52
ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку к нормативу достаточности капитала банков на уровне 0,5%
Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года - 0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков, говорится в пресс-релизе регулятора о решениях по макропруденциальной политике.

ЦБ отмечает, что за счет...    читать дальше
30 января 2026 года 18:46
ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний
ЦБ РФ с 1 марта повышает надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний с высокой долговой нагрузкой с 40% до 100%, чтобы ускорить накопление макропруденциального буфера капитала банков, говорится в сообщении регулятора.

Мера вводится в связи с тем, что...    читать дальше
30 января 2026 года 18:39
Росатом в 2025 г. удвоил добычу золота в Якутии, рассматривает IPO золотых проектов на Чукотке
"Росатом" в 2025 году начал промышленную эксплуатацию золоторудного месторождения Северное в Якутии и добыл там 1,5 тонны золота, сообщила компания.

В 2024 году добыча в режиме опытно-промышленной эксплуатации составила 0,7 тонны, то есть показатель вырос более чем...    читать дальше
30 января 2026 года 18:32
Денежно-кредитной политике ФРС требуется дальнейшее смягчение
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер не согласился с большинством коллег на состоявшемся ранее на этой неделе заседании и проголосовал за снижение ключевой процентной ставки, поскольку видит необходимость в такой мере из-за рисков на...    читать дальше
30 января 2026 года 18:25
С трех до десяти тысяч рублей могут увеличить задолженности граждан, с которой возможен арест их имущества
Министерство юстиции РФ предложило увеличить с трех до десяти тысяч рублей величину задолженности граждан, с которой возможен арест их имущества, в то же время ограничив размер арестованного имущества суммой долга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие...    читать дальше
30 января 2026 года 18:18
Физлица смогут вывозить золото в слитках свыше 100 г только через аэропорты Московского авиаузла и Владивостока
Проект указа президента РФ об ограничении вывоза золота в слитках предполагает ряд исключений, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

В общем случае физлицам будет запрещено вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г. Но этот...    читать дальше
30 января 2026 года 18:10
Средний уровень безработицы в Бразилии за весь 2025 г. обновил исторический минимум
Безработица в Бразилии в декабре 2025 года снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее, сообщил Бразильский институт географии и статистики (IBGE).

Показатель совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics, и стал минимальным за всю историю подсчетов (с 2012...    читать дальше
30 января 2026 года 18:03
Рынок акций США снижается в начале торгов
Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск понизился на 0,32% и составил 48912,59 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,21% - до 6954,42...    читать дальше
30 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8556 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,58 коп. и составил 10,8556 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,781 руб., максимальный - 10,954 руб. Было заключено 12144 сделки. Объем торгов составил 20018,02...
30 января 2026 года 17:55
Выручка РФ от экспорта рыбы в 2025 г. выросла на 14%
РФ в 2025 году экспортировала рыбы и морепродуктов на $6 млрд, что на 14% больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки не изменились - 2,1 млн тонн, сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных зарубежных таможенных служб.

Основным покупателем стал...    читать дальше
30 января 2026 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 января
ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13160,42 (+188,84) руб./грамм; на серебро - 288,41 (+12,71) руб./грамм; на платину - 6798,13 (+269,51) руб./грамм; на палладий - 5127,82 (+205,08) руб./грамм.

Это автоматическое...
30 января 2026 года 17:50
ЦБ РФ установил курс евро с 31 января в размере 90,468 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 90,468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,71 коп.

Это автоматическое сообщение.
