Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Девелоперы сокращают запуск новых жилых проектов
Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в десяти из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости "Движение.ру", подготовленном на основе данных Единой информационной...
 
Две трети россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Две трети россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета". Сохранить текущий профиль намерены только 21% респондентов, еще 12% пока не...
 
Растет интерес клиентов к металлическим счетам
ВТБ, Газпромбанк и ПСБ отмечают растущий спрос среди своих клиентов на обезличенные металлические счета (ОМС) с золотом и серебром в 2025 г., рассказали "Ведомостям" их представители. За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС...
 
28 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9435 руб.

 0  
28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,06 коп. и составил 10,9435 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,867 руб., максимальный - 10,9985 руб. Было заключено 90696 сделок. Объем торгов составил 159260,07 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,948 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
28 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 января выросла на 0,82% и составила 54300,422 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54300,422 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 441,260 млрд руб., или на...
28 января 2026 года 19:15
Снижение цен на мясо кур в РФ за неделю ускорилось до 0,3%, подорожание яиц - до 0,4%
Цены на мясо кур за неделю с 20 по 26 января снизились на 0,3%, яйца стали дороже на 0,4%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее динамика была слабее: снижение цен на мясо кур составляло 0,1%, рост цен на яйца - 0,2%.

С начала года цены на курятину снизились...    читать дальше
28 января 2026 года 19:14
Производители продовольствия в РФ в декабре снизили цены на свою продукцию на 1,5%
Производители пищевой продукции в РФ в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем снизили цены на свою продукцию на 1,5%, сообщил Росстат в среду.

Снижение цен ускорилось: в ноябре по сравнению с октябрем оно составило 0,7%. В октябре был зафиксирован рост цен на 0,5%, в...    читать дальше
28 января 2026 года 19:13
Рост цен на огурцы в РФ с 20 по 26 января замедлился до 4,6%
Цены на огурцы в РФ с 20 по 26 января выросли на 4,6%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда подорожание составило 6%, рост цен замедлился.

В целом овощи и фрукты с 20 по 26 января подорожали на 2% (на 2,7% неделей ранее). В том...    читать дальше
28 января 2026 года 19:12
Цены на бензин в РФ с 20 по 26 января почти не изменились
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 20 по 26 января почти не изменились по сравнению с предыдущей неделей (рост составил символические 0,01%) после того, как с 13 по 19 января выросли на 0,12%, сообщил в среду Росстат.

В предыдущий статистический период - с...    читать дальше
28 января 2026 года 19:09
Цены промпроизводителей в РФ в декабре понизились на 1,6%, за 2025 г. сократились на 3,3%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2025 года снизились относительно предыдущего месяца на 1,6% после понижения на 0,9% в ноябре, роста на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля),...    читать дальше
28 января 2026 года 19:03
За период с 20 по 26 января инфляция составила 0,19% - Росстат
Инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19%, сообщил Росстат. За период с 13 по 19 января инфляция составила 0,45%.

С начала января цены выросли на 1,91%.

В январе 2025 года цены выросли на 1,23%.

Среднесуточный прирост цен с начала...    читать дальше
28 января 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС - на 0,6%
Фондовый рынок РФ завершил торги в среду в зеленой зоне..

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и позитивной динамики нефтяных цен. Основная сессия на Мосбирже тоже началась...    читать дальше
28 января 2026 года 18:50
Источники финансирования проекта "Пять морей и озеро Байкал" следует объединить, считает вице-премьер Чернышенко
Источники финансирования федерального проекта создания круглогодичных морских курортов "Пять морей и озеро Байкал", включая средства регионов, частных инвесторов, инфраструктурные кредиты, должны быть объединены, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По нацпроекту...    читать дальше
28 января 2026 года 18:42
Запасы нефти в США снизились на 2,3 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading...    читать дальше
28 января 2026 года 18:34
Канада намерена развивать сотрудничество с Индией в сфере энергетики и ресурсов
Поставки энергоресурсов и важнейшего минерального сырья станут основой будущих торговых отношений между Канадой и Индией, заявил в среду Bloomberg канадский министр энергетики и природных ресурсов Тим Ходжсон.

"Ожидаемый рост спроса Индии на энергоресурсы - это отличная...    читать дальше
28 января 2026 года 18:26
Добыча угля в Ростовской области сократилась в 2025 г. на 8%
В прошлом году угледобывающие компании Ростовской области добыли 4,5 млн тонн угля, что на 8% меньше, чем в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

По его словам, в прошлом году на угледобывающих предприятиях региона было пройдено...    читать дальше
28 января 2026 года 18:18
В США индекс Dow Jones колеблется между ростом и снижением, S&P 500 впервые поднялся выше 7000 пунктов
В начале торгов в США индекс Dow Jones Industrial Average колеблется между ростом и снижением в среду, Nasdaq Composite и S&P 500 увеличиваются, причем последний впервые поднялся выше отметки в 7000 пунктов.

Dow Jones Industrial Average по данным на 18:05 мск в среду...    читать дальше
28 января 2026 года 18:13
В Швеции вернулись к вопросу о переводе нацвалюты на евро
На состоявшихся в парламенте Швеции дебатах депутаты вновь вели дискусии о переводе национальной валюты на евро, сообщает телевещатель SVT.

"Я хочу с самого начала проявить инициативу с проведением глубокого анализа плюсов и минусов; учитывая ситуацию с политикой...    читать дальше
28 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9438 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,21 коп. и составил 10,9438 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8625 руб., максимальный - 10,994 руб. Было заключено 26000 сделок. Объем торгов составил 40172,78...
