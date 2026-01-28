Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9438 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8625 руб., максимальный - 10,994 руб. Было заключено 26000 сделок. Объем торгов составил 40172,78 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,947 руб. за юань.

28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,21 коп. и составил 10,9438 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54300,422 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 441,260 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,06 коп. и составил 10,9435 руб. Минимальный курс юаня составил 10,867 руб., максимальный - 10,9985 руб. Было заключено 90696 сделок. Объем торгов составил 159260,07 млн руб.

Цены на мясо кур за неделю с 20 по 26 января снизились на 0,3%, яйца стали дороже на 0,4%, сообщил Росстат в среду. Неделей ранее динамика была слабее: снижение цен на мясо кур составляло 0,1%, рост цен на яйца - 0,2%. С начала года цены на курятину снизились на 1,1%, на яйца выросли на 1,8%.

Производители пищевой продукции в РФ в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем снизили цены на свою продукцию на 1,5%, сообщил Росстат в среду. Снижение цен ускорилось: в ноябре по сравнению с октябрем оно составило 0,7%. В октябре был зафиксирован рост цен на 0,5%.

Цены на огурцы в РФ с 20 по 26 января выросли на 4,6%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с предыдущей неделей, когда подорожание составило 6%, рост цен замедлился. В целом овощи и фрукты с 20 по 26 января подорожали на 2% (на 2,7% неделей ранее).

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 20 по 26 января почти не изменились по сравнению с предыдущей неделей (рост составил символические 0,01%) после того, как с 13 по 19 января выросли на 0,12%, сообщил в среду Росстат.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2025 года снизились относительно предыдущего месяца на 1,6% после понижения на 0,9% в ноябре, роста на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля),... читать дальше

Инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19%, сообщил Росстат. За период с 13 по 19 января инфляция составила 0,45%. С начала января цены выросли на 1,91%. В январе 2025 года цены выросли на 1,23%.

Фондовый рынок РФ завершил торги в среду в зеленой зоне. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и позитивной динамики нефтяных цен.

Источники финансирования федерального проекта создания круглогодичных морских курортов "Пять морей и озеро Байкал", включая средства регионов, частных инвесторов, инфраструктурные кредиты, должны быть объединены, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Поставки энергоресурсов и важнейшего минерального сырья станут основой будущих торговых отношений между Канадой и Индией, заявил в среду Bloomberg канадский министр энергетики и природных ресурсов Тим Ходжсон. "Ожидаемый рост спроса Индии на энергоресурсы - это отличная возможность для Канады".

В прошлом году угледобывающие компании Ростовской области добыли 4,5 млн тонн угля, что на 8% меньше, чем в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. По его словам, в прошлом году на угледобывающих предприятиях региона было пройдено 11,5 км горных выработок.

В начале торгов в США индекс Dow Jones Industrial Average колеблется между ростом и снижением в среду, Nasdaq Composite и S&P 500 увеличиваются, причем последний впервые поднялся выше отметки в 7000 пунктов. Dow Jones Industrial Average по данным на 18:05 мск в среду снижается на 0,01%.

На состоявшихся в парламенте Швеции дебатах депутаты вновь вели дискусии о переводе национальной валюты на евро, сообщает телевещатель SVT. "Я хочу с самого начала проявить инициативу с проведением глубокого анализа плюсов и минусов; учитывая ситуацию с политикой безопасности".

