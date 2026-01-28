Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5481,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3525,75 млрд руб.

28 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 января составили по Российской Федерации 5481,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5237,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5219,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4998,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 января составили 3525,75 млрд руб. против 3531,44664 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

