Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9641 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,911 руб., максимальный - 11,052 руб. Было заключено 106095 сделок. Объем торгов составил 163629,3 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9195 руб. за юань.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,74 коп. и составил 10,9641 руб.

ВТБ снизил процентные ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентного пункта (п.п.), объяснил это "улучшением макроэкономических показателей". Как говорится в сообщении банка, по новым условиям минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир (на первичном и... читать дальше

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco разместила четыре транша облигаций на общую сумму $4 млрд. Она реализовала трехлетние бонды на $500 млн, пятилетние - на $1,5 млрд, десятилетние - на $1,25 млрд и тридцатилетние - на $750 млн, сообщает новостная служба... читать дальше

Цены на нефть продолжают расти благодаря целому ряду факторов. Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране... Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране... читать дальше

Компания "СовЭкон" сделала первую оценку экспорта российской пшеницы в новом 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь). Согласно ее сообщению, экспорт ожидается на уровне 39,6 млн тонн, "что ниже прогноза на текущий сезон и отражает более ограниченное предложение на фоне меньшего... читать дальше

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в первом полугодии на 22% - до $3150 за тонну с ранее ожидавшихся $2575 за тонну. В четвертом квартале, как ожидается, металл будет стоить в среднем $2500 за тонну (ранее... В четвертом квартале, как ожидается, металл будет стоить в среднем $2500 за тонну (ранее... читать дальше

Сегодня ожидаются погашения по 50 выпускам облигаций на общую сумму 112,52 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 99 выпускам облигаций на общую сумму 131,04 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

Минэкономразвития предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом Параллельный импорт, позволяющий ввозить в РФ товары без согласия правообладателя, предлагается сделать постоянно действующим механизмом. С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ, сообщило правительство по итогам стратегической сессии по развитию сферы... читать дальше

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам очередного заседания, которое завершится в среду, сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов. Американский... Американский... читать дальше

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник. Исключением стал германский рынок. Поддержку рынкам оказала новость о том, что Евросоюз и Индия достигли окончательной договоренности по поводу торгового соглашения,... Поддержку рынкам оказала новость о том, что Евросоюз и Индия достигли окончательной договоренности по поводу торгового соглашения,... читать дальше

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и позитивной динамики нефтяных цен. К 07:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и составил 2792,52 пункта. К 07:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и составил 2792,52 пункта. Через час торгов индикатор... Через час торгов индикатор... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 76,5519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,18 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 90,9329 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 90,9329 руб. По сравнению с...

8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-1130 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53859,161 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 55,383 млрд руб., или на...

Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи вслед за нефтью. Игроки продолжали ожидать новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов. Тем временем индекс РТС снизился. В... В... читать дальше

