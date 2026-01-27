.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Девелоперы сокращают запуск новых жилых проектов
Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в десяти из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости "Движение.ру", подготовленном на основе данных Единой информационной...
 
Две трети россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Две трети россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета". Сохранить текущий профиль намерены только 21% респондентов, еще 12% пока не...
 
Растет интерес клиентов к металлическим счетам
ВТБ, Газпромбанк и ПСБ отмечают растущий спрос среди своих клиентов на обезличенные металлические счета (ОМС) с золотом и серебром в 2025 г., рассказали "Ведомостям" их представители. За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС...
 
27 января 2026 года 17:48

ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 90,9329 руб.

 0  
27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 90,9329 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,52 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
28 января 2026 года 09:01
ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 п.п.
ВТБ снизил процентные ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентного пункта (п.п.), объяснил это "улучшением макроэкономических показателей". Как говорится в сообщении банка, по новым условиям минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир (на первичном и...    читать дальше
28 января 2026 года 08:54
Saudi Aramco разместила четыре транша облигаций на $4 млрд
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco разместила четыре транша облигаций на общую сумму $4 млрд. Она реализовала трехлетние бонды на $500 млн, пятилетние - на $1,5 млрд, десятилетние - на $1,25 млрд и тридцатилетние - на $750 млн, сообщает новостная служба...    читать дальше
28 января 2026 года 08:45
Цены на нефть продолжают расти
Цены на нефть продолжают расти благодаря целому ряду факторов.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране...    читать дальше
28 января 2026 года 08:41
Экспорт пшеницы из России в 2026/27 сезоне может составить 39,6 млн тонн
Компания "СовЭкон" сделала первую оценку экспорта российской пшеницы в новом 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь). Согласно ее сообщению, экспорт ожидается на уровне 39,6 млн тонн, "что ниже прогноза на текущий сезон и отражает более ограниченное предложение на фоне меньшего...    читать дальше
28 января 2026 года 08:33
Goldman Sachs повысил прогноз цен на алюминий в 1-м полугодии до $3150 за тонн
Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в первом полугодии на 22% - до $3150 за тонну с ранее ожидавшихся $2575 за тонну.

В четвертом квартале, как ожидается, металл будет стоить в среднем $2500 за тонну (ранее...    читать дальше
28 января 2026 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 50 выпускам облигаций на общую сумму 112,52 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 50 выпускам облигаций на общую сумму 112,52 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
28 января 2026 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 99 выпускам облигаций на общую сумму 131,04 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 99 выпускам облигаций на общую сумму 131,04 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
28 января 2026 года 08:25
Минэкономразвития предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом
Параллельный импорт, позволяющий ввозить в РФ товары без согласия правообладателя, предлагается сделать постоянно действующим механизмом. С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ, сообщило правительство по итогам стратегической сессии по развитию сферы...    читать дальше
28 января 2026 года 08:17
Аналитики прогнозируют сохранение Федрезервом сегодня базовой ставки
Федеральная резервная система (ФРС) по итогам очередного заседания, которое завершится в среду, сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.

Американский...    читать дальше
28 января 2026 года 08:11
Европейские рынки акций закрылись преимущественно в плюсе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник. Исключением стал германский рынок.

Поддержку рынкам оказала новость о том, что Евросоюз и Индия достигли окончательной договоренности по поводу торгового соглашения,...    читать дальше
28 января 2026 года 08:03
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2
Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и позитивной динамики нефтяных цен.

К 07:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и составил 2792,52 пункта.

Через час торгов индикатор...    читать дальше
28 января 2026 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 76,5519 руб., евро - 90,9329 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 76,5519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,18 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 90,9329 руб. По сравнению с...
28 января 2026 года 08:00
ВТБ разместит 29 января однодневные бонды серии КС-4-1130 на 100 млрд рублей
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-1130 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
27 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 января выросла на 0,10% и составила 53859,161 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53859,161 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 55,383 млрд руб., или на...
27 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9641 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,74 коп. и составил 10,9641 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,911 руб., максимальный - 11,052 руб. Было заключено 106095 сделок. Объем торгов составил 163629,3...
27 января 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС снизился на 0,2%
Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи вслед за нефтью. Игроки продолжали ожидать новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов. Тем временем индекс РТС снизился.

В...    читать дальше
