.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5219,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3531,45 млрд руб.
.
27 января 2026 года 11:04
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5219,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3531,45 млрд руб.
|0
27 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 5219,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4998,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4926,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4699,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 января составили 3531,45 млрд руб. против 3481,6568700000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 января 2026 года 09:01
ВТБ снизил процентные ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентного пункта (п.п.), объяснил это "улучшением макроэкономических показателей". Как говорится в сообщении банка, по новым условиям минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир (на первичном и... читать дальше
.28 января 2026 года 08:54
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco разместила четыре транша облигаций на общую сумму $4 млрд. Она реализовала трехлетние бонды на $500 млн, пятилетние - на $1,5 млрд, десятилетние - на $1,25 млрд и тридцатилетние - на $750 млн, сообщает новостная служба... читать дальше
.28 января 2026 года 08:45
Цены на нефть продолжают расти благодаря целому ряду факторов. Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране... читать дальше
.28 января 2026 года 08:41
Компания "СовЭкон" сделала первую оценку экспорта российской пшеницы в новом 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь). Согласно ее сообщению, экспорт ожидается на уровне 39,6 млн тонн, "что ниже прогноза на текущий сезон и отражает более ограниченное предложение на фоне меньшего... читать дальше
.28 января 2026 года 08:33
Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в первом полугодии на 22% - до $3150 за тонну с ранее ожидавшихся $2575 за тонну. В четвертом квартале, как ожидается, металл будет стоить в среднем $2500 за тонну (ранее... читать дальше
.28 января 2026 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 50 выпускам облигаций на общую сумму 112,52 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.28 января 2026 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 99 выпускам облигаций на общую сумму 131,04 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.
28 января 2026 года 08:25
Параллельный импорт, позволяющий ввозить в РФ товары без согласия правообладателя, предлагается сделать постоянно действующим механизмом. С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ, сообщило правительство по итогам стратегической сессии по развитию сферы... читать дальше
.28 января 2026 года 08:17
Федеральная резервная система (ФРС) по итогам очередного заседания, которое завершится в среду, сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов. Американский... читать дальше
.28 января 2026 года 08:11
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник. Исключением стал германский рынок. Поддержку рынкам оказала новость о том, что Евросоюз и Индия достигли окончательной договоренности по поводу торгового соглашения,... читать дальше
.28 января 2026 года 08:03
Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и позитивной динамики нефтяных цен. К 07:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и составил 2792,52 пункта. Через час торгов индикатор... читать дальше
.28 января 2026 года 08:00
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 76,5519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,18 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 90,9329 руб. По сравнению с...
.28 января 2026 года 08:00
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-1130 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.27 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 января выросла на 0,10% и составила 53859,161 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53859,161 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 55,383 млрд руб., или на...
.27 января 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,74 коп. и составил 10,9641 руб. Минимальный курс юаня составил 10,911 руб., максимальный - 11,052 руб. Было заключено 106095 сделок. Объем торгов составил 163629,3...
.27 января 2026 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи вслед за нефтью. Игроки продолжали ожидать новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов. Тем временем индекс РТС снизился. В... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.