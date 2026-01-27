Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5219,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3531,45 млрд руб.

27 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 5219,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4998,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4926,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4699,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 января составили 3531,45 млрд руб. против 3481,6568700000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

