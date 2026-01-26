.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9196 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Число банкротств компаний в РФ снизилось до исторического минимума
Суды в 2025 году признали банкротами 6477 компаний, что на 24,3% меньше, чем годом ранее, и этот показатель является минимальным за 10 лет сбора данных, следует из статистики "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве,...
 
Нефтяники хотят получать больше денег по демпферу
Нефтяники хотят получать больше денег по демпферу. "ЛУКОЙЛ" направил в Минэнерго свои предложения по изменению формулы расчета демпфера, чтобы увеличить по нему выплаты (копия письма есть в распоряжении "Известий"). Нефтяники обеспокоены ростом...
 
Количество опубликованных утечек данных сократилось
Количество утечек данных российских компаний, попавших в открытый доступ, и их объемы продолжают снижаться. Они все чаще публикуются лишь в закрытых Telegram-каналах. За 2025 г. в ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и...
 
26 января 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9196 руб.

 0  
26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,30 коп. и составил 10,9196 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,813 руб., максимальный - 10,9865 руб. Была заключена 24171 сделка. Объем торгов составил 30702,31 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9635 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 января снизилась на 0,06% и составила 53803,779 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53803,779 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,174 млрд руб., или на...
.
26 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9367 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,62 коп. и составил 10,9367 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,816 руб., максимальный - 11,0285 руб. Была заключена 99341 сделка. Объем торгов составил 154333,5...
.
26 января 2026 года 18:58
Рынок российских акций снизился на 0,3-0,4%
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в понедельник

в небольшом "минусе" из-за фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби конструктивных трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:55
Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина
Минэнерго РФ внесло в правительство проект постановления, согласно которому запрет на экспорт бензина для производителей будет снят с момента принятия документа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В Минэнерго отказались от комментариев.

Ранее...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:53
Правительство готовит пакет предложений для стабилизации ситуации в "Почте России"
Заместитель главы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко сообщил о готовящихся инициативах, направленных для разрешения кризисной ситуации в "Почте России".

"Сейчас правительство занимается тем, что формирует целый пакет предложений, которые способствуют стабилизации...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:48
До завершения эксперимента фискальная нагрузка для самозанятых в РФ не изменится
Изменений режима самозанятых не планируется до окончания эксперимента в 2028 году, заявил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам встречи руководства парламентского большинства с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"До завершения...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:44
Темпы роста инвестактивности предприятий РФ замедлятся в 1-м квартале 2026 г.
Рост инвестиционной активности российских компаний в IV квартале 2025 года продолжился, его темп был самым высоким в 2025 году, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий.

Компании ожидают, что инвестиции в I квартале 2026 года продолжат расти, но в...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:42
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во 2-й декаде января снизилась до 14,88%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде января 2026 года снизилось до 14,88% с 15,10% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:41
Ценовые ожидания предприятий РФ в январе продолжили расти, обновив локальный максимум
Ценовые ожидания предприятий в январе увеличивались четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса компаний.

"Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:32
Дефицит кадров в 4-м квартале продолжил сокращаться, но все еще был велик, показывает опрос ЦБ РФ
Дефицит кадров в российской экономике в четвертом квартале 2025 г. продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Таковы итоги регулярного опроса предприятий, проводимого ЦБ...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:23
Еврокомиссия приступила к подготовке инвестиционного пакета для Гренландии
Член Еврокомиссии (ЕК) Йозеф Сикела обсуждает в Дании подготовку инвестиционного пакета для Гренландии, о разработке которого ранее объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Что касается встречи, которую проводит комиссар Сикела сегодня в Дании, он совещается с...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:14
Гонконг будет развивать торговлю и хранение золота
Гонконг заключил соглашение с Шанхайской золотой биржей (Shanghai Gold Exchange) о запуске централизованной системы клиринга золота и расширении складских мощностей для развития рынка на фоне роста цен на драгметалл до рекордного уровня.

Соглашение формализовало...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:03
Фондовые индексы США повышаются в начале торгов
Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов в понедельник.

Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск поднялся на 0,35%, до 49272,74 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,46% - до 6947,34...    читать дальше
.
26 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9196 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,30 коп. и составил 10,9196 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,813 руб., максимальный - 10,9865 руб. Была заключена 24171 сделка. Объем торгов составил 30702,31...
.
26 января 2026 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 января
ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12087,55 (+292,37) руб./грамм; на серебро - 241,93 (+13,99) руб./грамм; на платину - 6610,42 (+490,76) руб./грамм; на палладий - 4828,91 (+313) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
26 января 2026 года 17:54
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 76,0101 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 76,0101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,55 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.