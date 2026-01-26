Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 января

26 января. FINMARKET.RU -РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12087,55 (+292,37) руб./грамм; на серебро - 241,93 (+13,99) руб./грамм; на платину - 6610,42 (+490,76) руб./грамм; на палладий - 4828,91 (+313) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53803,779 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,174 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,62 коп. и составил 10,9367 руб. Минимальный курс юаня составил 10,816 руб., максимальный - 11,0285 руб. Была заключена 99341 сделка. Объем торгов составил 154333,5... Минимальный курс юаня составил 10,816 руб., максимальный - 11,0285 руб. Была заключена 99341 сделка. Объем торгов составил 154333,5...

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в понедельник в небольшом "минусе" из-за фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби конструктивных трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно... в небольшом "минусе" из-за фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби конструктивных трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно... читать дальше

Минэнерго РФ внесло в правительство проект постановления, согласно которому запрет на экспорт бензина для производителей будет снят с момента принятия документа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В Минэнерго отказались от комментариев. В Минэнерго отказались от комментариев. Ранее... Ранее... читать дальше

Заместитель главы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко сообщил о готовящихся инициативах, направленных для разрешения кризисной ситуации в "Почте России". "Сейчас правительство занимается тем, что формирует целый пакет предложений, которые способствуют стабилизации... "Сейчас правительство занимается тем, что формирует целый пакет предложений, которые способствуют стабилизации... читать дальше

Изменений режима самозанятых не планируется до окончания эксперимента в 2028 году, заявил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам встречи руководства парламентского большинства с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "До завершения... "До завершения... читать дальше

Рост инвестиционной активности российских компаний в IV квартале 2025 года продолжился, его темп был самым высоким в 2025 году, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий. Компании ожидают, что инвестиции в I квартале 2026 года продолжат расти, но в... Компании ожидают, что инвестиции в I квартале 2026 года продолжат расти, но в... читать дальше

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде января 2026 года снизилось до 14,88% с 15,10% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ... читать дальше

Ценовые ожидания предприятий в январе увеличивались четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса компаний. "Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том... "Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том... читать дальше

Дефицит кадров в российской экономике в четвертом квартале 2025 г. продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Таковы итоги регулярного опроса предприятий, проводимого ЦБ... читать дальше

Член Еврокомиссии (ЕК) Йозеф Сикела обсуждает в Дании подготовку инвестиционного пакета для Гренландии, о разработке которого ранее объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Что касается встречи, которую проводит комиссар Сикела сегодня в Дании, он совещается с... "Что касается встречи, которую проводит комиссар Сикела сегодня в Дании, он совещается с... читать дальше

Гонконг заключил соглашение с Шанхайской золотой биржей (Shanghai Gold Exchange) о запуске централизованной системы клиринга золота и расширении складских мощностей для развития рынка на фоне роста цен на драгметалл до рекордного уровня. Соглашение формализовало... Соглашение формализовало... читать дальше

Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск поднялся на 0,35%, до 49272,74 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск поднялся на 0,35%, до 49272,74 пункта. Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,46% - до 6947,34... Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,46% - до 6947,34... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,30 коп. и составил 10,9196 руб. Минимальный курс юаня составил 10,813 руб., максимальный - 10,9865 руб. Была заключена 24171 сделка. Объем торгов составил 30702,31... Минимальный курс юаня составил 10,813 руб., максимальный - 10,9865 руб. Была заключена 24171 сделка. Объем торгов составил 30702,31...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 76,0101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

