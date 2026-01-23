Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8566 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8155 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 10270 сделок. Объем торгов составил 23629 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,8595 руб. за юань.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,04 коп. и составил 10,8566 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53834,952 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,238 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 10,8705 руб. Минимальный курс юаня составил 10,827 руб., максимальный - 10,894 руб. Была заключена 59571 сделка. Объем торгов составил 109208,23... Минимальный курс юаня составил 10,827 руб., максимальный - 10,894 руб. Была заключена 59571 сделка. Объем торгов составил 109208,23...

Рынок акций РФ завершил торги ростом в ожидании первого раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Факторами поддержки выступали дорожающие металлы и нефть. В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской компании NIS лицензию на операционную деятельность до 20 февраля, сообщает сербский портал РТС. В настоящее время действует лицензия OFAC, позволяющая NIS осуществлять операционную деятельность до 23... читать дальше

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов.... читать дальше

Производство стали в 70 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2025 года упало на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 139,6 млн тонн, сообщила организация. В целом в 2025 году мировой... В целом в 2025 году мировой... читать дальше

Банк России думает над внедрением подхода, при котором срок нахождения человека в базе данных ЦБ о мошенниках будет зависеть от количества его "проступков", сообщила пресс-служба регулятора в официальном телеграм-канале. "Мы прорабатываем дифференцированный подход, при... "Мы прорабатываем дифференцированный подход, при... читать дальше

Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку не ранее июня, свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Bloomberg. Американский ЦБ опустил ставку на 75 базисных пунктов в 2025 году, в настоящее время она находится на уровне... Американский ЦБ опустил ставку на 75 базисных пунктов в 2025 году, в настоящее время она находится на уровне... читать дальше

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу. Инвесторы продолжают демонстрировать осторожность на фоне геополитической неопределенности. Последние дни рынки получали поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от... Последние дни рынки получали поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от... читать дальше

Минэнерго РФ опубликовало проект представленного ранее на РЭН-2025 федерального закона "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики". Текст проекта размещен на сайте regulation.gov. Проект направлен на создание... читать дальше

Холдинг "Селигдар" в 2025 году увеличил производство золота на 10%, до 8,1 тонны, сообщила компания. Значительный рост показали производственные комплексы Нижнеякокитский (плюс 26%) и Подголечный (плюс 31%). Объем реализации произведенного золота вырос на 19% и составил... Объем реализации произведенного золота вырос на 19% и составил... читать дальше

Южная Корея накануне первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон в сфере искусственного интеллекта - Закон об основах ИИ (AI Basic Act), сообщает в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на заявление властей. Документ разделен на шесть частей и насчитывает 43 статьи.... читать дальше

Выводы о динамике цен в начале года можно будет сделать после выхода полных данных за январь, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Что касается январской инфляции - Банк России отмечал в конце прошлого года, что ряд разовых факторов (НДС, индексация тарифов, рост... "Что касается январской инфляции - Банк России отмечал в конце прошлого года, что ряд разовых факторов (НДС, индексация тарифов, рост... читать дальше

Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 28 января третью неделю подряд будет нулевой, сообщает Минсельхоз. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также останутся нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время. Срок действия пошлин - по 3 февраля... читать дальше

ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11795,18 (-101,87) руб./грамм; на серебро - 227,94 (-3,95) руб./грамм; на платину - 6119,66 (+3,06) руб./грамм; на палладий - 4515,91 (-53,2) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

