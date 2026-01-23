.
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 76,0382 руб., курс евро - в размере 88,7898 руб.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рынок цессий ожидает увеличение доли лизинга и выхода новых крупных продавцов
На рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) появился новый сегмент - долги перед лизинговыми компаниями: в 4-м квартале 2025 г. состоялись первые крупные сделки по продаже просроченной задолженности. Об этом "Ведомостям" рассказал...
 
Что ждет российский ритейл в этом году
Прошедший год оказался худшим для российского ритейла за последние 10 лет. Индекс предпринимательской уверенности в отрасли во всех четырех кварталах 2025-го был отрицательный, следует из данных Росстата за 2016-2025 годы, с которыми ознакомились...
 
Внешняя торговля поспособствует ослаблению рубля
Валютные депозиты в банках в 2025 году заметно росли несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры российского экспорта, это в том числе сохраняло рубль крепким, пишет "Коммерсантъ", приводящий мнение аналитиков. Валютные депозиты за год увеличились...
 
23 января 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 76,0382 руб., курс евро - в размере 88,7898 руб.

 0  
23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 76,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 147,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 88,7898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 193,13 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
24 января 2026 года 17:57
Правительство внесло в Госдуму законопроект о применении биометрии для прохода в госучреждения
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий использование биометрии в системах управления доступом в госучреждения, корпорации и отдельные учебные заведения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко в...    читать дальше
24 января 2026 года 17:23
Лидеры России и Вьетнама обсудили перспективы дальнейшего развития отношений
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием в ходе XIV съезда...    читать дальше
24 января 2026 года 15:36
На севере Москвы в 2025 году за счет бюджета построено три объекта образования
За прошлый год в Северном административном округе Москвы возвели два детских сада и учебный корпус для школьников, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики столицы

"В 2025 году в Северном административном округе за счет средств городского бюджета...    читать дальше
24 января 2026 года 13:53
Всемирный банк утвердил программу развития рынка электроэнергии в Центральной Азии
Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил программу "Развитие рынка электроэнергии и интеграция энергосистем в Центральной Азии" (REMIT), сообщает пресс-служба представительства ВБ в Узбекистане.

Программа рассчитана на 10 лет и будет реализована в...    читать дальше
24 января 2026 года 13:04
Власти Подмосковья ожидают получения Долгопрудным статуса наукограда до конца текущего года
Присвоения статуса наукограда Долгопрудному ожидается до конца этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу.

"Мы ведем большую работу вместе с МФТИ: Стратегия социально-экономического развития Долгопрудного как наукограда РФ и план по ее...    читать дальше
24 января 2026 года 12:34
ЕК ожидает ежегодное сокращение потребления вина в Европе почти на 1% в ближайшие девять лет
В Еврокомиссии ожидают, что в ближайшие девять лет потребление вина в Европе будет снижаться ежегодно на 0,9%, приводит французская газета Figaro данные доклада ЕК. Так, согласно документу, к 2035 году потребление вина европейскими гражданами старше 16 лет сократится с 21,2 л в...    читать дальше
24 января 2026 года 11:48
Утверждено строительство второй очереди Свободненской ТЭС "Газпром энергохолдинга" мощностью 450 МВт
Правительство РФ утвердило проект строительства второй очереди Свободненской ТЭС "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) мощностью 450 МВт. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. На станции планируется установка двух газовых турбин по 160...    читать дальше
24 января 2026 года 11:29
Банк Англии признал недооценку им инфляционного кризиса в Великобритании
Банк Англии последовательно недооценивал вторую волну эффектов инфляции после энергетического шока 2022 года, говорится в его первом отчете об оценке собственных прогнозов.

В 2022 году после взлета цен на газ инфляция в Британии достигла максимальных за 41 год 11,1%, и...    читать дальше
24 января 2026 года 10:47
В Оренбуржье планируется заключить первый в РФ энергосервисный контракт по переводу транспорта на метан
Первый энергосервисный контракт по переводу транспорта на метан планируется заключить в Оренбургской области, сообщает "Газпром газомоторное топливо" по итогам совещания с участием правительства региона.

Согласно сообщению, компания совместно с инвестором прорабатывают...    читать дальше
24 января 2026 года 10:21
Минэнерго РФ поддерживает предоставление угольщикам рассрочки по уплате НДПИ
Правительственная подкомиссия по оказанию адресных мер поддержки угольным компаниям (возглавляет министр финансов Антон Силуанов) продолжит работу в 2026 г., сообщило Минэнерго РФ. По итогам 2025 г. на подкомиссии было рассмотрено 12 групп организаций угольной отрасли (включая...    читать дальше
24 января 2026 года 09:54
За неделю отток капитала из мировых фондов акций составил рекордные $43,2 млрд
Мировые фонды акций зафиксировали рекордный недельный отток капитала, сообщает BofA Global Research со ссылкой на данные EPFR.

Общий отток за неделю, завершившуюся 21 января, составил $43,2 млрд. При этом отток из фондов, ориентированных на США, составил $16,8 млрд, на...    читать дальше
24 января 2026 года 09:25
Спотовая цена серебра вчера впервые превысила $100 за унцию
Спотовая цена серебра на фоне повышения спроса на защитные активы вчера впервые в истории превысила $100 за унцию.

К 20:10 мск пятницы она выросла на 4,6% - примерно до $100,67 за унцию, а в ходе сессии достигала $100,91 за унцию.

Спотовая цена золота также...    читать дальше
24 января 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 января в размере 75,9246 руб., евро - 89,0589 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 75,9246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,36 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 89,0589 руб. По сравнению...
23 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 января выросла на 0,02% и составила 53834,952 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53834,952 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,238 млрд руб., или на...
23 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8705 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 10,8705 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,827 руб., максимальный - 10,894 руб. Была заключена 59571 сделка. Объем торгов составил 109208,23...
23 января 2026 года 18:56
Рынок российских акций вырос на 0,3-0,5%
Рынок акций РФ завершил торги ростом в ожидании первого раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Факторами поддержки выступали дорожающие металлы и нефть.

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский...    читать дальше
