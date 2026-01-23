ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 76,0382 руб., курс евро - в размере 88,7898 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 88,7898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 193,13 коп.

23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 76,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 147,77 коп.

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий использование биометрии в системах управления доступом в госучреждения, корпорации и отдельные учебные заведения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко в...

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием в ходе XIV съезда...

За прошлый год в Северном административном округе Москвы возвели два детских сада и учебный корпус для школьников, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики столицы "В 2025 году в Северном административном округе за счет средств городского бюджета...

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил программу "Развитие рынка электроэнергии и интеграция энергосистем в Центральной Азии" (REMIT), сообщает пресс-служба представительства ВБ в Узбекистане. Программа рассчитана на 10 лет и будет реализована в...

Присвоения статуса наукограда Долгопрудному ожидается до конца этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу. "Мы ведем большую работу вместе с МФТИ: Стратегия социально-экономического развития Долгопрудного как наукограда РФ и план по ее...

В Еврокомиссии ожидают, что в ближайшие девять лет потребление вина в Европе будет снижаться ежегодно на 0,9%, приводит французская газета Figaro данные доклада ЕК. Так, согласно документу, к 2035 году потребление вина европейскими гражданами старше 16 лет сократится с 21,2 л в...

Правительство РФ утвердило проект строительства второй очереди Свободненской ТЭС "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) мощностью 450 МВт. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. На станции планируется установка двух газовых турбин по 160...

Банк Англии последовательно недооценивал вторую волну эффектов инфляции после энергетического шока 2022 года, говорится в его первом отчете об оценке собственных прогнозов. В 2022 году после взлета цен на газ инфляция в Британии достигла максимальных за 41 год 11,1%, и...

Первый энергосервисный контракт по переводу транспорта на метан планируется заключить в Оренбургской области, сообщает "Газпром газомоторное топливо" по итогам совещания с участием правительства региона. Согласно сообщению, компания совместно с инвестором прорабатывают...

Правительственная подкомиссия по оказанию адресных мер поддержки угольным компаниям (возглавляет министр финансов Антон Силуанов) продолжит работу в 2026 г., сообщило Минэнерго РФ. По итогам 2025 г. на подкомиссии было рассмотрено 12 групп организаций угольной отрасли (включая...

Мировые фонды акций зафиксировали рекордный недельный отток капитала, сообщает BofA Global Research со ссылкой на данные EPFR. Общий отток за неделю, завершившуюся 21 января, составил $43,2 млрд. При этом отток из фондов, ориентированных на США, составил $16,8 млрд, на...

Спотовая цена серебра на фоне повышения спроса на защитные активы вчера впервые в истории превысила $100 за унцию. К 20:10 мск пятницы она выросла на 4,6% - примерно до $100,67 за унцию, а в ходе сессии достигала $100,91 за унцию. Спотовая цена золота также...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 75,9246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 89,0589 руб. По сравнению...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53834,952 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,238 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 10,8705 руб. Минимальный курс юаня составил 10,827 руб., максимальный - 10,894 руб. Была заключена 59571 сделка. Объем торгов составил 109208,23...

Рынок акций РФ завершил торги ростом в ожидании первого раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Факторами поддержки выступали дорожающие металлы и нефть. В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский...

