Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8625 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,809 руб., максимальный - 10,9705 руб. Было заключено 85403 сделки. Объем торгов составил 137039,51 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,83 руб. за юань.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53826,451 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 212,291 млрд руб., или на...

Российский рынок акций завершил основную сессию без единой динамики индексов на фоне ожиданий итогов встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США для переговоров по украинскому урегулированию; также фактором давления выступили данные Росстата об...

Увеличение добычи нефти в Венесуэле и возможное последующее снижение цен, конечно, станут вызовом для производителей сланцевой нефти в США, но, во-первых, не нужно их недооценивать, а во-вторых, низкая цена - это хорошо для потребителей и для роста спроса, заявил американский...

Основным торговым партнёром Абхазии является Россия, товарооборот между странами в 2025 году составил 45,4 млрд рублей - заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Отар Хеция, представляя в правительстве отчет о работе абхазской таможни за прошлый...

Американская Freeport-McMoRan Inc., один из крупнейших мировых производителей меди и золота, увеличила чистую прибыль в полтора раза в четвертом квартале 2025 года благодаря росту цен на металлы, при этом выручка немного снизилась, но превысила прогнозы рынка. Как...

Консолидированная задолженность государственной Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) в конце 2025 достигла $34,582 млрд. Выдержку отчета с этими данными опубликовала венесуэльская газета Correo del Orinoco. Годом ранее задолженность составляла $34,459 млрд, таким...

"РусГидро" не будет выплачивать дивиденды в 2026 г., заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о перспективах развития энергетики Дальнего Востока. "Прежде всего надо строить новые мощности и повышать эффективность работы уже имеющихся. Кроме...

Минпромторг РФ совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает план мероприятий по обеспечению радиоэлектронной промышленности редкими и редкоземельными материалами (РЗМ), извлекаемыми из лома радиоэлектронной продукции. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе...

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в отчете министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Тем временем расходы американцев увеличились на 0,5%,...

Лицензия для цифровых депозитариев и криптообменников, не планирующих работать с рынком ценных бумаг, будет несложной, это должно способствовать их выходу из серой зоны, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. ЦБ...

Американский рынок акций в начале торгов в четверг демонстрирует позитивный настрой. Dow Jones Industrial Average к 18:02 МСК вырос на 0,4% и достиг 49286,88 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,3% - до 6897,56...

РФ за 11 месяцев 2025 года снизила выручку от экспорта подсолнечного масла в Индию до $1,3 млрд с $1,8 млрд за аналогичный период предыдущего года, но сохранила лидерство в поставках этой продукции на индийский рынок, следует из данных министерства торговли и промышленности...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23,68 коп. и составил 10,857 руб. Минимальный курс юаня составил 10,803 руб., максимальный - 10,969 руб. Была заключена 11851 сделка. Объем торгов составил 24788,66...

Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово", сообщила "Интерфаксу" представитель "Шереметьево". Заявку также подала дочерняя структура аэропорта "Внуково" - "Московский...

Объем M&A-сделок в АПК РФ в 2025 году оценивается в 161 млрд рублей против 329 млрд рублей в 2024 году, сообщается в презентации компании "Кэпт", представленной на этой неделе на конференции "Агротренды России - 2026". Число сделок сократилось до 57 с 85 годом...

