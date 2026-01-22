Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5224,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3475,4 млрд руб.

.
.
22 января 2026 года 09:58
|0
22 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 января составили по Российской Федерации 5224,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4994,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5413,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5200,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 января составили 3475,4 млрд руб. против 3567,68593 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
.
.
