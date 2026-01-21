.
.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0864 руб.
.
21 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0864 руб.
|0
21 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,0864 руб. Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный - 11,168 руб. Было заключено 107279 сделок. Объем торгов составил 148964,74 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,955 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
21 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 января выросла на 1,00% и составила 53614,160 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53614,160 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,424 млрд руб., или на...
.21 января 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,0864 руб. Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный - 11,168 руб. Было заключено 107279 сделок. Объем торгов составил 148964,74...
.21 января 2026 года 19:10
Цены на огурцы в РФ с 1 по 19 января выросли на 28,5%. За неделю с 13 по 19 января рост составил 6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Это самая высокая динамика подорожания на плодоовощном рынке. В целом цены на овощи и фрукты с 13 по 19 января... читать дальше
.21 января 2026 года 19:07
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 13 по 19 января выросли 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В предыдущий статистический период - с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) - повышение составило... читать дальше
.21 января 2026 года 19:04
Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года к 19 января рост цен... читать дальше
.21 января 2026 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги ростом после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Также поддержку оказывали новые рекорды цен на золото. Индекс МосБиржи... читать дальше
.21 января 2026 года 18:39
Денежная база РФ в широком определении в декабре 2025 года увеличилась на 2 трлн 812,6 млрд рублей, или на 10,1%, до 30 трлн 662,2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. В 2025 году денежная база выросла на 2 трлн 703,8 млрд рублей, или на 9,7%, с 27... читать дальше
.21 января 2026 года 18:23
Потребление электроэнергии в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента РФ с членами правительства. "Осенне-зимний период, отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% по... читать дальше
.21 января 2026 года 18:14
Количество сотрудников германского предприятия Tesla Inc., расположенного неподалеку от Берлина, сократилось на 1,7 тыс. за прошедший год, пишет газета Handelsblatt. "Гигафабрика" Берлин-Бранденбург является единственной производственной площадкой Tesla в Европе. В... читать дальше
.21 января 2026 года 18:05
Американские фондовые индексы поднимаются сегодня в начале торгов. Участники рынка оценивают выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи президент дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что Штаты хотят... читать дальше
.21 января 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,48 коп. и составил 11,0938 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0105 руб., максимальный - 11,162 руб. Была заключена 14051 сделка. Объем торгов составил 26166,09...
.21 января 2026 года 17:59
Президент США Дональд Трамп раскритиковал "зеленые" источники энергии, назвав их экономически невыгодными. "Это называется новым "зеленым" надувательством. Это самый серьезный случай обмана в истории", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам... читать дальше
.21 января 2026 года 17:49
Кредитные организации и МФО с 1 июля 2027 г. не смогут использовать информацию о доходах из заявления заемщика или других неофициальных документов при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), при расчете можно будет использовать только официальные данные, взятые из ФНС,... читать дальше
.21 января 2026 года 17:46
ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11832,43 (+155,41) руб./грамм; на серебро - 238,5 (+5,79) руб./грамм; на платину - 5981,26 (+56,24) руб./грамм; на палладий - 4652,92 (+116,58) руб./грамм. Это автоматическое...
.21 января 2026 года 17:41
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 90,7211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,43 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 января 2026 года 17:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 77,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,88 коп. Это автоматическое сообщение.
.
.