Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0938 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0105 руб., максимальный - 11,162 руб. Была заключена 14051 сделка. Объем торгов составил 26166,09 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0115 руб. за юань.

21 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,48 коп. и составил 11,0938 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53614,160 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,424 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,0864 руб. Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный - 11,168 руб. Было заключено 107279 сделок. Объем торгов составил 148964,74... Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный - 11,168 руб. Было заключено 107279 сделок. Объем торгов составил 148964,74...

.

Цены на огурцы в РФ с 1 по 19 января выросли на 28,5%. За неделю с 13 по 19 января рост составил 6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Это самая высокая динамика подорожания на плодоовощном рынке. В целом цены на овощи и фрукты с 13 по 19 января... В целом цены на овощи и фрукты с 13 по 19 января... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 13 по 19 января выросли 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В предыдущий статистический период - с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) - повышение составило... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года к 19 января рост цен... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги ростом после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Также поддержку оказывали новые рекорды цен на золото. Индекс МосБиржи... читать дальше

.

Денежная база РФ в широком определении в декабре 2025 года увеличилась на 2 трлн 812,6 млрд рублей, или на 10,1%, до 30 трлн 662,2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. В 2025 году денежная база выросла на 2 трлн 703,8 млрд рублей, или на 9,7%, с 27... В 2025 году денежная база выросла на 2 трлн 703,8 млрд рублей, или на 9,7%, с 27... читать дальше

.

Потребление электроэнергии в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента РФ с членами правительства. "Осенне-зимний период, отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% по... читать дальше

.

Количество сотрудников германского предприятия Tesla Inc., расположенного неподалеку от Берлина, сократилось на 1,7 тыс. за прошедший год, пишет газета Handelsblatt. "Гигафабрика" Берлин-Бранденбург является единственной производственной площадкой Tesla в Европе. В... "Гигафабрика" Берлин-Бранденбург является единственной производственной площадкой Tesla в Европе. В... читать дальше

.

Американские фондовые индексы поднимаются сегодня в начале торгов. Участники рынка оценивают выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи президент дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что Штаты хотят... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,48 коп. и составил 11,0938 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0105 руб., максимальный - 11,162 руб. Была заключена 14051 сделка. Объем торгов составил 26166,09... Минимальный курс юаня составил 11,0105 руб., максимальный - 11,162 руб. Была заключена 14051 сделка. Объем торгов составил 26166,09...

.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал "зеленые" источники энергии, назвав их экономически невыгодными. "Это называется новым "зеленым" надувательством. Это самый серьезный случай обмана в истории", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам... читать дальше

.

Кредитные организации и МФО с 1 июля 2027 г. не смогут использовать информацию о доходах из заявления заемщика или других неофициальных документов при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), при расчете можно будет использовать только официальные данные, взятые из ФНС,... читать дальше

.

ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11832,43 (+155,41) руб./грамм; на серебро - 238,5 (+5,79) руб./грамм; на платину - 5981,26 (+56,24) руб./грамм; на палладий - 4652,92 (+116,58) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 90,7211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,43 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 77,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.