Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
РФ ставит разные цели торговых партнерств с Китаем и Индией, говорится в стратегии ВЭД
Цели торгово-экономических партнерств России отличаются в зависимости от страны, например, с Китаем это наращивание несырьевого неэнергетического экспорта, а с Индией - балансировка торговли, говорится в материалах правительства к стратегической...
 
Система по борьбе с "серым импортом" обойдется в 16,5 млрд рублей за три года
Правительство планирует потратить на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая призвана сократить "серый импорт", порядка 16,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2026–2028 гг. Это следует из пояснительной записки к...
 
Хакеры отрабатывают атаки на банковские ИИ-системы
В 2026 году атаки на ИИ-системы могут составить 5-10% от всех целевых атак на банки, пишет "Коммерсантъ". Под угрозой как кредитные организации, которые сами разрабатывают подобные решения, так и те, кто пользуется услугами сторонних...
 
21 января 2026 года 17:41

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 77,5159 руб.

 0  
21 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 77,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,88 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
21 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 января выросла на 1,00% и составила 53614,160 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53614,160 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,424 млрд руб., или на
21 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0864 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,0864 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный - 11,168 руб. Было заключено 107279 сделок. Объем торгов составил 148964,74...
21 января 2026 года 19:10
Огурцы в РФ с 1 по 19 января подорожали на 28,5%
Цены на огурцы в РФ с 1 по 19 января выросли на 28,5%. За неделю с 13 по 19 января рост составил 6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Это самая высокая динамика подорожания на плодоовощном рынке.

В целом цены на овощи и фрукты с 13 по 19 января

В целом цены на овощи и фрукты с 13 по 19 января...    читать дальше
21 января 2026 года 19:07
Цены на бензин в РФ за неделю выросли на 0,12%
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 13 по 19 января выросли 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В предыдущий статистический период - с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) - повышение составило
21 января 2026 года 19:04
Инфляция в РФ с 13 по 19 января составила 0,45%
Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года к 19 января рост цен
21 января 2026 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 1,2-1,6%
Российский рынок акций завершил торги ростом после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Также поддержку оказывали новые рекорды цен на золото. Индекс МосБиржи
21 января 2026 года 18:39
Денежная база РФ в широком определении в 2025 году выросла на 9,7%
Денежная база РФ в широком определении в декабре 2025 года увеличилась на 2 трлн 812,6 млрд рублей, или на 10,1%, до 30 трлн 662,2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В 2025 году денежная база выросла на 2 трлн 703,8 млрд рублей, или на 9,7%, с 27

В 2025 году денежная база выросла на 2 трлн 703,8 млрд рублей, или на 9,7%, с 27...    читать дальше
21 января 2026 года 18:23
Энергопотребление в РФ в осенне-зимний период растет почти на 3%
Потребление электроэнергии в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента РФ с членами правительства. "Осенне-зимний период, отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% по
21 января 2026 года 18:14
В 2025 году Tesla сократила штат сотрудников предприятия в Германии на 1,7 тыс.
Количество сотрудников германского предприятия Tesla Inc., расположенного неподалеку от Берлина, сократилось на 1,7 тыс. за прошедший год, пишет газета Handelsblatt.

"Гигафабрика" Берлин-Бранденбург является единственной производственной площадкой Tesla в Европе. В...    читать дальше
21 января 2026 года 18:05
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы поднимаются сегодня в начале торгов. Участники рынка оценивают выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи президент дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что Штаты хотят
21 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0938 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,48 коп. и составил 11,0938 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0105 руб., максимальный - 11,162 руб. Была заключена 14051 сделка. Объем торгов составил 26166,09...
21 января 2026 года 17:59
Трамп назвал "зеленые" источники энергии экономически невыгодными
Президент США Дональд Трамп раскритиковал "зеленые" источники энергии, назвав их экономически невыгодными. "Это называется новым "зеленым" надувательством. Это самый серьезный случай обмана в истории", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам
21 января 2026 года 17:49
В Госдуме предложили запретить гражданам самодекларировать доходы при кредитовании
Кредитные организации и МФО с 1 июля 2027 г. не смогут использовать информацию о доходах из заявления заемщика или других неофициальных документов при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), при расчете можно будет использовать только официальные данные, взятые из ФНС,
21 января 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 января
ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11832,43 (+155,41) руб./грамм; на серебро - 238,5 (+5,79) руб./грамм; на платину - 5981,26 (+56,24) руб./грамм; на палладий - 4652,92 (+116,58) руб./грамм.

Это автоматическое...
21 января 2026 года 17:41
ЦБ РФ установил курс евро с 22 января в размере 90,7211 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 90,7211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,43 коп.

Это автоматическое сообщение.
21 января 2026 года 17:41
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 77,5159 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 77,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,88 коп.

Это автоматическое сообщение.
