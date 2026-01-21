Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5413,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3567,69 млрд руб.

21 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 января составили по Российской Федерации 5413,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5200,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5489,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5298 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 января составили 3567,69 млрд руб. против 3561,32873 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

