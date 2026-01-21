.
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5413,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3567,69 млрд руб.
21 января 2026 года 09:13
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5413,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3567,69 млрд руб.
|0
21 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 января составили по Российской Федерации 5413,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5200,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5489,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5298 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 января составили 3567,69 млрд руб. против 3561,32873 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
