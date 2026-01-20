Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1668 руб.

.

ЦБ РФ планирует пересмотреть индикатор нерыночных ставок по ссудам, дифференцирует его в зависимости от срока и условий выдачи кредита.

Застрахованные убытки от природных катастроф в 2025 году составили более $127 млрд, превысив отметку $100 млрд по итогам шестого года подряд, пишет The Financial Times со ссылкой на исследование американо-британского страхового брокера Aon.

По итогам 2025 года объем выработанной в Китае электроэнергии вырос на 2,2% - до 9,716 трлн кВт.ч, по данным Государственного статистического управления страны.

В том числе генерация на АЭС увеличилась на 7,7%, на ГЭС - на 2,8%.

При этом производство на ТЭС...