Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 января

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник в красной зоне.

Недропользователи открыли в Архангельской области три месторождения базальта, сообщил глава Поморья Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него ПАО "Акрон". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Прирост требований к организациям в декабре был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

Группа Volkswagen в 2025 году сократила продажи автомобилей на 0,5% - до 8,984 млн, сообщается в ее пресс-релизе.

Американские фондовые индексы падают в начале торгов во вторник после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных. Накануне биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,32 коп. и составил 11,1686 руб.

Физические лица и предприятия теперь могут сохранить до $10 млн валютной выручки в рамках одной транзакции, а не $1 млн, сказала помощник главы ЦБ Пимпан Черапкван.

Банк Таиланда смягчил правила репатриации валютной выручки, говорится в его заявлении.

ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11677,02 (+149,42) руб./грамм; на серебро - 232,71 (+5,71) руб./грамм; на платину - 5925,02 (+172,53) руб./грамм; на палладий - 4536,34 (+148,85) руб./грамм.

Китай 2025 году сократил закупки российского мороженого на 15%, до $2,3 млн с $2,7 млн в 2024 году, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Причем результативными были 10 месяцев, в сентябре и декабре закупок не...