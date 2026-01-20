.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рейтинг российских банков за 2025 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2025 год. По итогам 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2026 год до 0,8%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,2 п.п. - до 0,8% с 1%, ожидавшихся им в октябре. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook Update) опубликован фондом в...
 
Народные облигации Дальнего Востока приобрели жители 83 регионов России
Народные облигации города Якутска, Чукотского автономного округа и Амурской области приобрели жители 83 регионов России, следует из статистики маркетплейса Финуслуги. Ценные бумаги размещались на площадке с сентября по декабрь 2025 года, люди...
 
20 января 2026 года 17:43

ЦБ РФ установил курс евро с 21 января в размере 91,1954 руб.

 0  
20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 91,1954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,43 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
20 января 2026 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС - на 0,5%
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник в красной зоне.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением на фоне роста глобальных геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
20 января 2026 года 18:55
В Поморье открыты три месторождения базальта с запасами 50 млн куб. метров
Недропользователи открыли в Архангельской области три месторождения базальта, сообщил глава Поморья Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

"Минерально-сырьевая база Архангельской области расширена за счет открытия трех месторождений базальтов в Плесецком округе:
20 января 2026 года 18:42
"Акрон" включен в перечень экономически значимых организаций
Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него ПАО "Акрон". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Статус ЭЗО позволяет через суд временно приостановить корпоративные
20 января 2026 года 18:34
Минфин РФ не поддержал идею обязательных "информационных барьеров" в инвесткомпаниях для защиты инсайда
Минфин РФ не поддержал внесенный в Госдуму законопроект, который по аналогии с международной практикой предлагал установить обязательные информационные барьеры (Chinese Walls/Ethical wall) между различными подразделениями профессиональных участников рынка ценных бумаг для
20 января 2026 года 18:26
ЦБ: прирост требований к организациям в декабре был сдержанным, активность розничных заемщиков возросла
Прирост требований к организациям в декабре был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

Активность розничных заемщиков в последний месяц
20 января 2026 года 18:15
Группа Volkswagen на полпроцента снизила продажи автомобилей в 2025 году
Группа Volkswagen в 2025 году сократила продажи автомобилей на 0,5% - до 8,984 млн, сообщается в ее пресс-релизе.

Показатель учитывает легковые автомобили Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche, автобусы, легковые, коммерческие и грузовые машины Volkswagen, а
20 января 2026 года 18:07
Индексы США начали торги падением
Американские фондовые индексы падают в начале торгов во вторник после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных. Накануне биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск понизился на 1,34% и составил
20 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1686 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,32 коп. и составил 11,1686 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1195 руб., максимальный - 11,185 руб. Было заключено 12103 сделки. Объем торгов составил 33854,57
20 января 2026 года 17:55
Таиланд разрешил не продавать до $10 млн валютной выручки вместо $1 млн
Банк Таиланда смягчил правила репатриации валютной выручки, говорится в его заявлении.

Физические лица и предприятия теперь могут сохранить до $10 млн валютной выручки в рамках одной транзакции, а не $1 млн, сказала помощник главы ЦБ Пимпан Черапкван.

На
20 января 2026 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 января
ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11677,02 (+149,42) руб./грамм; на серебро - 232,71 (+5,71) руб./грамм; на платину - 5925,02 (+172,53) руб./грамм; на палладий - 4536,34 (+148,85) руб./грамм.

Это автоматическое
20 января 2026 года 17:46
Китай на 15% снизил в прошлом году импорт российского мороженого
Китай 2025 году сократил закупки российского мороженого на 15%, до $2,3 млн с $2,7 млн в 2024 году, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Причем результативными были 10 месяцев, в сентябре и декабре закупок не
20 января 2026 года 17:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 января в размере 77,8247 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 77,8247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,61 коп.

Это автоматическое сообщение.
20 января 2026 года 17:37
Комитет Госдумы предложил уточнить порядок оборота сельхозземель в ООПТ
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал доработать правительственный законопроект, упрощающий перевод земель различных категорий в земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) при их создании или расширении. Документ (№1083346-8) был внесен в Госдуму
20 января 2026 года 17:27
Fifth Third Bancorp увеличил квартальную чистую прибыль на 18%
Американский региональный банк Fifth Third Bancorp в 4-м квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 18% благодаря повышению чистого процентного дохода.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $731 млн, или $1,04 в расчете
20 января 2026 года 17:18
Sony передаст сегмент телевизоров СП под контролем китайской TCL
Японская Sony Corporation и китайская TCL Electronics Holdings Limited подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу создания совместного предприятия (СП), которому перейдет сегмент домашних медиасисте

TCL будет принадлежать 51% СП, Sony - 49%, говорится в их
.