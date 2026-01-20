Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5489,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3561,33 млрд руб.

20 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 января составили по Российской Федерации 5489,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5298 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5336,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5102,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 января составили 3561,33 млрд руб. против 3509,3683300000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

