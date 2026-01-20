.

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник в красной зоне. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением на фоне роста глобальных геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.... читать дальше

.

Недропользователи открыли в Архангельской области три месторождения базальта, сообщил глава Поморья Александр Цыбульский в своем телеграм-канале. "Минерально-сырьевая база Архангельской области расширена за счет открытия трех месторождений базальтов в Плесецком округе:... читать дальше

.

Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него ПАО "Акрон". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Статус ЭЗО позволяет через суд временно приостановить корпоративные... читать дальше

.

Минфин РФ не поддержал внесенный в Госдуму законопроект, который по аналогии с международной практикой предлагал установить обязательные информационные барьеры (Chinese Walls/Ethical wall) между различными подразделениями профессиональных участников рынка ценных бумаг для... читать дальше

.

Прирост требований к организациям в декабре был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям. Активность розничных заемщиков в последний месяц... читать дальше

.

Группа Volkswagen в 2025 году сократила продажи автомобилей на 0,5% - до 8,984 млн, сообщается в ее пресс-релизе. Показатель учитывает легковые автомобили Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche, автобусы, легковые, коммерческие и грузовые машины Volkswagen, а... читать дальше

.

Американские фондовые индексы падают в начале торгов во вторник после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных. Накануне биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск понизился на 1,34% и составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,32 коп. и составил 11,1686 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1195 руб., максимальный - 11,185 руб. Было заключено 12103 сделки. Объем торгов составил 33854,57...

.

Банк Таиланда смягчил правила репатриации валютной выручки, говорится в его заявлении. Физические лица и предприятия теперь могут сохранить до $10 млн валютной выручки в рамках одной транзакции, а не $1 млн, сказала помощник главы ЦБ Пимпан Черапкван. На... читать дальше

.

ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11677,02 (+149,42) руб./грамм; на серебро - 232,71 (+5,71) руб./грамм; на платину - 5925,02 (+172,53) руб./грамм; на палладий - 4536,34 (+148,85) руб./грамм. Это автоматическое...

.

Китай 2025 году сократил закупки российского мороженого на 15%, до $2,3 млн с $2,7 млн в 2024 году, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Причем результативными были 10 месяцев, в сентябре и декабре закупок не...

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 91,1954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,43 коп. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 77,8247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,61 коп. Это автоматическое сообщение.

.

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал доработать правительственный законопроект, упрощающий перевод земель различных категорий в земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) при их создании или расширении. Документ (№1083346-8) был внесен в Госдуму... читать дальше

.

Американский региональный банк Fifth Third Bancorp в 4-м квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 18% благодаря повышению чистого процентного дохода. Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $731 млн, или $1,04 в расчете... читать дальше

.

Японская Sony Corporation и китайская TCL Electronics Holdings Limited подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу создания совместного предприятия (СП), которому перейдет сегмент домашних медиасисте TCL будет принадлежать 51% СП, Sony - 49%, говорится в их... читать дальше

.