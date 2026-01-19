.
.
.
19 января 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 января
|0
19 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11527,6 (-10,56) руб./грамм; на серебро - 227 (-1,38) руб./грамм; на платину - 5752,49 (-218,22) руб./грамм; на палладий - 4387,49 (-131,83) руб./грамм.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
.
19 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 января выросла на 0,85% и составила 53170,215 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53170,215 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 445,684 млрд руб., или на...
.19 января 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,43 коп. и составил 11,1558 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1235 руб., максимальный - 11,21 руб. Была заключена 47091 сделка. Объем торгов составил 94448,91 млн...
.19 января 2026 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом на данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году и в ожидании нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию. Сдерживающим фактором для покупателей выступала дешевеющая нефть на фоне локального ослабления... читать дальше
.19 января 2026 года 18:51
Скидки на российскую нефть сорта Urals в российских и индийских портах чуть растут в первой половине января к декабрю, скидки на нефть ESPO стабильны, свидетельствуют котировки агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс". Так, в Приморском порту российский сорт... читать дальше
.19 января 2026 года 18:45
Объем семи сделок, заключенных в первый день спот-торгов зерном на Национальной товарной бирже (НТБ), составил почти 16 млн рублей, сообщается в материалах торговой площадки. В частности, было заключено шесть сделок по продаже пшеницы (протеин 12,5%) на 11,26 млн рублей... читать дальше
.19 января 2026 года 18:39
Банк России с 1 по 19 января получил 7,4 тыс. обращений граждан в связи с блокировкой карт, что вдвое меньше обычного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. Ранее в понедельник в СМИ со ссылкой на экспертов появилась информация, что с начала 2026 года... читать дальше
.19 января 2026 года 18:31
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в декабре продолжил расти: он увеличился на 156 млрд рублей после роста на 57,6 млрд рублей в ноябре, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на конец декабря составил 13 трлн 415,16 млрд рублей... читать дальше
.19 января 2026 года 18:25
Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край, входит в холдинг "Новапорт") в 2025 году обслужил 4,6 млн пассажиров, что на 4,6% меньше, чем в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. При этом число пассажиров на международных... читать дальше
.19 января 2026 года 18:17
Госдума на заседании 26 марта планирует рассмотреть годовой отчет Банка России за 2025 г., сообщил первый зампред председателя парламента Александр Жуков. "Совет Думы одобрил дату рассмотрения годового отчета Центрального банка за 2025 г., предлагается рассмотреть 26 марта 2026... читать дальше
.19 января 2026 года 18:11
Минфин РФ хотел бы предложить рынку более длинные ОФЗ в юанях - со сроками обращения пять и даже десять лет - если будет спрос на инструменты с такой дюрацией, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис... читать дальше
.19 января 2026 года 18:04
Банк России хочет ввести запрет на изготовление предметов, схожих по форме с банкнотами и монетами, ввести административную ответственность за это, следует из основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы, опубликованного на сайте... читать дальше
.19 января 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,97 коп. и составил 11,1554 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1185 руб., максимальный - 11,201 руб. Было заключено 24243 сделки. Объем торгов составил 17873,15...
.19 января 2026 года 17:57
Мексиканский конгломерат Grupo Carso, контролируемый магнатом Карлосом Слимом, выкупит у "ЛУКОЙЛа" долю в морских нефтяных месторождениях Ичалкиль и Покоч, пишет Reuters со ссылкой на сообщение мексиканской компании. В рамках сделки Grupo Carso приобретет дочернюю... читать дальше
.19 января 2026 года 17:49
Китай в 2025 году увеличил производство первичного алюминия на 2,4% - до 45,02 млн тонн, по данным Государственного статистического управления. В том числе в декабре поставлено на рынок 3,87 млн тонн металла, что на 3% выше показателя за тот же месяц годом... читать дальше
.19 января 2026 года 17:46
ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11527,6 (-10,56) руб./грамм; на серебро - 227 (-1,38) руб./грамм; на платину - 5752,49 (-218,22) руб./грамм; на палладий - 4387,49 (-131,83) руб./грамм.
.19 января 2026 года 17:42
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 90,1611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,55 коп. Это автоматическое сообщение.
.
.