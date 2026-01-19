Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5336,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3509,37 млрд руб.

19 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 января составили по Российской Федерации 5336,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5102,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5082,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4860,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 января составили 3509,37 млрд руб. против 3575,2476 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

