Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Получение банковской гарантии - одна из проблем бизнеса
У бизнеса возникли сложности с получением банковских гарантий (БГ) из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Особенно остро предприниматели столкнулись с этой проблемой в конце прошлого года. Об этом "Ведомостям" рассказали...
 
Инвесторы присоединяются к иску ЦБ по заблокированным активам
Частные инвесторы пытаются присоединиться к иску ЦБ против депозитария Euroclear по заблокированным за рубежом активам, выяснили "Известия". По данным на 15 января, это сделали уже 27 человек, причем в последние дни их число активно росло. Речь идет...
 
Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств
Минпромторг поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов, пишут "Ведомости", ссылаясь на министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Он уточнил, что "Объединенная авиастроительная...
 
16 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1515 руб.

 0  
16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,00 коп. и составил 11,1515 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,104 руб., максимальный - 11,197 руб. Было заключено 79249 сделок. Объем торгов составил 176815,9 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,169 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
16 января 2026 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 1,2-2,1%
Российский рынок акций завершил торги ростом на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей рост нефти.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная...
16 января 2026 года 18:51
Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году составил 2,6% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил плановые 2,6% ВВП, сообщил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон Силуанов. "Как и планировали, 2,6% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень дефицита бюджета сложился по итогам прошлого...
16 января 2026 года 18:43
Американский банк PNC Financial в 4-м квартале увеличил выручку до рекордных $6,07
Американский банк PNC Financial Services Group в четвертом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 27,7%, выручку - на 9,1%.

Как сообщается в отчетности банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,92 млрд, или $4,88 в расчете на акцию, по сравнению с...
16 января 2026 года 18:35
Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 21 января останется нулевой
Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 21 января вторую неделю подряд останется нулевой. Срок ее действия - по 27 января включительно, сообщает Минсельхоз.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также остались нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное...
16 января 2026 года 18:26
Минсельхоз РФ в 2026 году ожидает увеличения сбора зерна
Минсельхоз РФ в 2026 году ожидает увеличения сбора зерна, но все будет зависеть от погоды. "Мы вообще ждём больше, мы должны делать больше", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам, отвечая на вопрос, будет ли урожай этого года на уровне прошлого...
16 января 2026 года 18:19
Американские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно начале в торгов
Индексы Standard & Poor''s и Nasdaq растут, Dow Jones снижается в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и другие новости.

Объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в...
16 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1357 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1357 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0905 руб., максимальный - 11,171 руб. Было заключено 22474 сделки. Объем торгов составил 22800,66...
16 января 2026 года 18:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 января
ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11538,16 (-92,02) руб./грамм; на серебро - 228,38 (-1,61) руб./грамм; на платину - 5970,71 (-81,07) руб./грамм; на палладий - 4519,32 (-138,81) руб./грамм.

Это автоматическое...
16 января 2026 года 17:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 января в размере 77,8332 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 77,8332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 69,48 коп.

Это автоматическое сообщение.
16 января 2026 года 17:59
ЦБ РФ установил курс евро с 17 января в размере 90,5366 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 90,5366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,57 коп.

Это автоматическое сообщение.
16 января 2026 года 17:45
Рост промпроизводства в США в декабре превысил прогноз
Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,1%.

В ноябре, согласно пересмотренным...
16 января 2026 года 17:36
Канада снизит пошлины на электромобили из КНР, Китай - на канадскую продукцию АПК
Канада обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

Соответствующее заявление сделал премьер Канады Марк Карни,...
16 января 2026 года 17:29
Мировые цены на металлы снижаются на фоне сообщений о новых мерах ограничения высокочастотной торговли в Китае
Металлы дешевеют сегодня на фоне сообщений о новых мерах Китая по ограничению высокочастотной торговли, охладивших ожидания дальнейшего подъема цен.

Китайские регуляторы потребовали вывести из дата-центров местных бирж серверы, выделенные для высокочастотных трейдеров,...
16 января 2026 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 19.01 по 25.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...
16 января 2026 года 17:05
Morgan Stanley видит потенциал роста акций ASML на 70%
Акции нидерландской ASML Holding NV, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, могут подорожать на 70%, полагают эксперты Morgan Stanley, отмечая, что чипмейкеры увеличивают инвестиции, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос в сфере...
