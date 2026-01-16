Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1515 руб.

.
16 января 2026 года 19:15
16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,00 коп. и составил 11,1515 руб. Минимальный курс юаня составил 11,104 руб., максимальный - 11,197 руб. Было заключено 79249 сделок. Объем торгов составил 176815,9 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,169 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.16 января 2026 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги ростом на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей рост нефти. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная... читать дальше
.16 января 2026 года 18:51
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил плановые 2,6% ВВП, сообщил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон Силуанов. "Как и планировали, 2,6% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень дефицита бюджета сложился по итогам прошлого... читать дальше
.16 января 2026 года 18:43
Американский банк PNC Financial Services Group в четвертом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 27,7%, выручку - на 9,1%. Как сообщается в отчетности банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,92 млрд, или $4,88 в расчете на акцию, по сравнению с... читать дальше
.16 января 2026 года 18:35
Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 21 января вторую неделю подряд останется нулевой. Срок ее действия - по 27 января включительно, сообщает Минсельхоз. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также остались нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное... читать дальше
.16 января 2026 года 18:26
Минсельхоз РФ в 2026 году ожидает увеличения сбора зерна, но все будет зависеть от погоды. "Мы вообще ждём больше, мы должны делать больше", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам, отвечая на вопрос, будет ли урожай этого года на уровне прошлого... читать дальше
.16 января 2026 года 18:19
Индексы Standard & Poor''s и Nasdaq растут, Dow Jones снижается в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и другие новости. Объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в... читать дальше
.16 января 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1357 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0905 руб., максимальный - 11,171 руб. Было заключено 22474 сделки. Объем торгов составил 22800,66...
.16 января 2026 года 18:00
ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11538,16 (-92,02) руб./грамм; на серебро - 228,38 (-1,61) руб./грамм; на платину - 5970,71 (-81,07) руб./грамм; на палладий - 4519,32 (-138,81) руб./грамм. Это автоматическое...
.16 января 2026 года 17:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 77,8332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 69,48 коп. Это автоматическое сообщение.
.16 января 2026 года 17:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 90,5366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,57 коп. Это автоматическое сообщение.
.16 января 2026 года 17:45
Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,1%. В ноябре, согласно пересмотренным... читать дальше
.16 января 2026 года 17:36
Канада обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров, сообщает в пятницу Associated Press (AP). Соответствующее заявление сделал премьер Канады Марк Карни,... читать дальше
.16 января 2026 года 17:29
Мировые цены на металлы снижаются на фоне сообщений о новых мерах ограничения высокочастотной торговли в Китае
Металлы дешевеют сегодня на фоне сообщений о новых мерах Китая по ограничению высокочастотной торговли, охладивших ожидания дальнейшего подъема цен. Китайские регуляторы потребовали вывести из дата-центров местных бирж серверы, выделенные для высокочастотных трейдеров,... читать дальше
.16 января 2026 года 17:15
В течение ближайшей недели с 19.01 по 25.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ...
.16 января 2026 года 17:05
Акции нидерландской ASML Holding NV, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, могут подорожать на 70%, полагают эксперты Morgan Stanley, отмечая, что чипмейкеры увеличивают инвестиции, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос в сфере... читать дальше
