Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2215 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52243,738 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,251 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,17 коп. и составил 11,2215 руб.

Приоритетом Федеральной резервной системы (ФРС) должно быть сдерживание инфляции в США, учитывая наличие свидетельств стабилизации американского рынка труда, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби.

Экономическая активность в России в конце 2025 года продолжала расти более высокими темпами, чем в середине года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Продажи жилья на первичном рынке Сингапура в 2025 году превысили 10,7 тыс. единиц, по предварительным оценкам Bloomberg.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2025 году составили 881,8 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают американские статданные, корпоративные новости и отчетности.

Пассажиропоток авиакомпании "Победа" в 2025 году подрос на 0,7% к предыдущему году, составив 13,8 млн человек.

На внутренних линиях перевезено более 11,8 млн пассажиров, на международных - более 1,9 млн, сообщила компания, не уточняя динамику год к году.