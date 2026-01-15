.
.
.
.
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2202 руб.
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,27% "на фоне повышения НДС" - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%. "За...
 
Аудиторы отмечают рост популярности дистанционных услуг
В 2025 году аудиторские компании зафиксировали уверенный рост предложений по проведению дистанционных проверок, на которые приходится уже 80% всех проверок. По словам участников рынка, такие проверки практикуют крупные компании, у которых дочерние...
 
Реестр цифровых платформ будет к ноябрю
Минэкономразвития планирует запустить на своем сайте реестр посреднических цифровых платформ не позднее 2 ноября 2026 г. Это следует из проекта постановления правительства и правил ведения реестра, разработанных ведомством. Проект постановления уже...
 
15 января 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2202 руб.

 0  
15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,16 коп. и составил 11,2202 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,121 руб., максимальный - 11,264 руб. Было заключено 16426 сделок. Объем торгов составил 23044,2 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1545 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
.
15 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 января выросла на 0,05% и составила 52243,738 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52243,738 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,251 млрд руб., или на...
.
15 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2215 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,17 коп. и составил 11,2215 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,125 руб., максимальный - 11,269 руб. Было заключено 75713 сделок. Объем торгов составил 128968,77...
.
15 января 2026 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги без существенных изменений
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг без существенных изменений.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением, отыгрывая негативный импульс вечера среды после выхода данных Росстата о росте инфляции в январе, что...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:49
Приоритетом Федрезерва должно быть сдерживание инфляции, считает глава ФРБ Чикаго
Приоритетом Федеральной резервной системы (ФРС) должно быть сдерживание инфляции в США, учитывая наличие свидетельств стабилизации американского рынка труда, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби.

"Самое важно для нас сейчас - вернуть...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:42
ЦБ: рост экономической активности в РФ в конце 2025 г. был выше темпов середины года
Экономическая активность в России в конце 2025 года продолжала расти более высокими темпами, чем в середине года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в декабре был на 4,0% выше среднего уровня 3-го...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:35
Продажи нового жилья в Сингапуре, по предварительным оценкам, в 2025 году обновили максимум за 4 года
Продажи жилья на первичном рынке Сингапура в 2025 году превысили 10,7 тыс. единиц, по предварительным оценкам Bloomberg.

Оценки основаны на официальных данных за первые три квартала, согласно которым в этот период было продано порядка 7,9 тыс. единиц жилья, и помесячных...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:28
Финансовый комитет Госдумы предложил детализировать отчетность банков и МФО о долгах граждан
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил детализировать порядок, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП), а также...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:21
Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу в 2 раза меньше, чем в 2024 г.
Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2025 году составили 881,8 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Это более чем...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:14
Фондовые индексы США растут в начале торгов
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают американские статданные, корпоративные новости и отчетности.

Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск в четверг поднялся на 0,26% - до 49278,35 пункта. Значение Standard &...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:07
Пассажиропоток авиакомпании "Победа" в 2025 году подрос на 0,7%
Пассажиропоток авиакомпании "Победа" в 2025 году подрос на 0,7% к предыдущему году, составив 13,8 млн человек.

На внутренних линиях перевезено более 11,8 млн пассажиров, на международных - более 1,9 млн, сообщила компания, не уточняя динамику год к году.

В 2024...    читать дальше
.
15 января 2026 года 17:54
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 января
ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11630,18 (-48,19) руб./грамм; на серебро - 229,99 (+13,2) руб./грамм; на платину - 6051,78 (+19,41) руб./грамм; на палладий - 4658,13 (-98,55) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
15 января 2026 года 17:53
"Соллерс" начал продажи на российском рынке междугородних автобусов Sollers SA6
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" объявила о старте продаж второй модели в линейке локально выпускаемых туристических и междугородних автобусов - Sollers SA6.

Девятиметровый автобус Sollers SA6 оснащается дизельным двигателем объемом 6,5 л и мощностью...    читать дальше
.
15 января 2026 года 17:45
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в 1-й декаде января снизилась до 15,10%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в 1-й декаде января 2026 года снизилось до 15,10% с 15,28% в 3-й декаде декабря 2025 года, сообщается на сайте ЦБ...    читать дальше
.
15 января 2026 года 17:42
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 января в размере 78,528 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 78,528 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,31 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
15 января 2026 года 17:42
ЦБ РФ установил курс евро с 16 января в размере 91,8123 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 91,8123 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,41 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77.
.