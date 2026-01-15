.
.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5325,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,38 млрд руб.
.
15 января 2026 года 09:07
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5325,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,38 млрд руб.
|0
15 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 января составили по Российской Федерации 5325,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5096,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4643,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4518,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 января составили 3534,38 млрд руб. против 5743,63724 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
.
.
.