.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5325,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,38 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,27% "на фоне повышения НДС" - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%. "За...
 
Аудиторы отмечают рост популярности дистанционных услуг
В 2025 году аудиторские компании зафиксировали уверенный рост предложений по проведению дистанционных проверок, на которые приходится уже 80% всех проверок. По словам участников рынка, такие проверки практикуют крупные компании, у которых дочерние...
 
Реестр цифровых платформ будет к ноябрю
Минэкономразвития планирует запустить на своем сайте реестр посреднических цифровых платформ не позднее 2 ноября 2026 г. Это следует из проекта постановления правительства и правил ведения реестра, разработанных ведомством. Проект постановления уже...
 
15 января 2026 года 09:07

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5325,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,38 млрд руб.

 0
15 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 января составили по Российской Федерации 5325,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5096,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4643,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4518,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 января составили 3534,38 млрд руб. против 5743,63724 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 января 2026 года 14:59
Квартальная выручка BlackRock выросла на 23%
Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила выручку в 4-м квартале 2025 года на 23%, при этом ее чистая прибыль снизилась на 33%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре составила $7 млрд...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:51
Падение нефтяных цен днем продолжается
Нефтяные цены днем продолжают паадать на ослаблении напряженности вокруг Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:27 мск снизилась на $2,36 (3,55%), до $64,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:48
Таиланд одобрил 7 проектов ЦОД стоимостью свыше $3,1 млрд
Совет по инвестициям Таиланда сообщил в четверг об одобрении семи проектов по созданию центров обработки данных (ЦОД) общей стоимостью свыше 96,9 млрд батов ($3,1 млрд).

Среди них - три ЦОД компании True Internet Data Center с совокупной мощностью 223 МВт (45,3 млрд...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 15 января растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,42 пункта (0,201%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2708,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2710,62 (+0,29%) пункта, минимальное - 2691,28...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:39
С 2027 г. участников крипторынка в Эстонии собираются обязать отчитываться о сделках перед налоговиками
Правительство Эстонии одобрило поправки к закону об обмене налоговой информацией, в соответствии с которыми поставщики услуг в сфере криптоактивов должны будут подавать отчеты о транзакциях в Налогово-таможенный департамент, говорится в сообщении эстонского...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:30
РЖД за год сократили закупки локомотивов на 29%
ОАО "Российские железные дороги" в 2025 г. закупило 399 новых локомотивов, что соответствует планам компании, но на 29% ниже объемов закупок в 2024 г.

Так, по данным РЖД, парк тягового подвижного состава компании пополнился 258 электровозами и 141 тепловозом. Большая...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:22
Дефицит бюджета Германии в январе-сентябре почти не изменился
Дефицит всех общественных бюджетов Германии в январе-сентябре 2025 года составил 107,6 млрд евро, снизившись всего на 67 млн евро относительно показателя за аналогичный период 2024 года, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Доходы выросли...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:14
Азиатские фондовые индикаторы завершили торги противоречиво
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой динамики.

Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось на 0,4% с рекордного максимума, достигнутого днем ранее, вслед за акциями технологических...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:05
К концу недели Сербия и Венгрия надеются договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в NIS
Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в сербской энергокомпании NIS, заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Заявление Ханданович...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:55
ВТБ ждет роста выдачи автокредитов в январе более чем на треть, по году - сохранения на уровне 2025г
В этом месяце объем выдачи автокредитов в РФ может составить 116 млрд руб., превысив результат января 2025 года на 36%, прогнозируют в ВТБ..

Как отмечается в пресс-релизе банка, росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект "прошлогоднего"...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:46
Ростехнадзор выдал ЛАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока N4 до 2030 г.
Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока N4 РБМК-1000 до 2030 года, сообщило управление коммуникаций станции.

"Оценка технического состояния энергоблока позволила сделать вывод о...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:37
Растениеводы РФ начнут по-новому страховать урожай по программе "мультириск" с весенней посевной 2026г
Российские растениеводы смогут по-новому заключать договоры страхования урожая в 2026 году по одной из двух действующих программ с господдержкой - "мультириск", сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА) со ссылкой на президента союза Корнея Биждова.

Начиная с...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:29
В Петербурге рост средней стоимости жилья комфорт-класса составил в 2025 г. 10,4%, бизнес-класса - 20%
Средняя стоимость жилой недвижимости комфорт-класса в Петербурге по итогам 2025 года выросла на 10,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 330 тыс. рублей за кв. метр, сообщил вице-президент по маркетингу и продукту девелоперской группы RBI Михаил Гущин.

"На...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:20
ВВП Германии в 2025 году вырос на 0,2%
ВВП Германии по итогам 2025 года увеличился на 0,2% с поправкой на инфляцию, по предварительным расчетам Федерального статистического агентства (Destatis). Рост экономики с поправкой на инфляцию и календарные факторы составил 0,3%.

"После двух лет рецессии немецкая...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 15 января растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,33 пункта (0,049%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2704,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2706,99 (+0,16%) пункта, минимальное - 2691,28...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:12
Рынки акций Европы не показывают единой динамики
Фондовые индексы стран Западной Европы не показывают единой динамики в четверг, инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:44 мск повысился на 0,38% - до 613,91 пункта.

Британский...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.