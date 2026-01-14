.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
ВБ прогнозирует рост экономики РФ в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%, говорится в докладе организации. В июне ожидалось, что рост составит 1,2% в оба года. В 2025 году экономика страны, по оценке банка, увеличилась на 0,9%,...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут заморозить
В РФ планируют замораживать срок давности по налоговым преступлениям. Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться он будет только с момента поступления...
 
Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал на треть
В 2025 г. в Москве были введены три гостиницы ("3–5 звезд") и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее, пишут "Ведомости"....
 
14 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2332 руб.

 0  
14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,79 коп. и составил 11,2332 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,178 руб., максимальный - 11,3115 руб. Было заключено 77546 сделок. Объем торгов составил 104544,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1915 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
14 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 января выросла на 0,18% и составила 52215,487 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52215,487 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 95,705 млрд руб., или на...
14 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2332 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,79 коп. и составил 11,2332 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,178 руб., максимальный - 11,3115 руб. Было заключено 77546 сделок. Объем торгов составил 104544,51...
14 января 2026 года 19:04
Годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,27% "на фоне повышения НДС" - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%.

"За период с 1 по 12...    читать дальше
14 января 2026 года 19:03
Цены на бензин в РФ с 1 по 12 января выросли на 1,18%
Потребительские цены на бензин в России с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) выросли на 1,18%, сообщил в среду Росстат.

До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную...    читать дальше
14 января 2026 года 19:00
Инфляция в РФ с 1 по 12 января составила 1,26%
Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил в среду Росстат.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год,...    читать дальше
14 января 2026 года 18:56
Рынок акций РФ завершил основные торги в умеренном плюсе
Рынок акций РФ завершил торги ростом индикаторов на фоне сообщений западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказывала вернувшаяся к росту нефть после локальной коррекции.

В Азии в среду преобладала...    читать дальше
14 января 2026 года 18:51
Саудовская Аравия в 2025 г. обогнала Россию по добыче нефти
Россия по итогам 2025 года добыла 9,129 млн баррелей в сутки нефти по сравнению с 9,197 млн б/с годом ранее, то есть на 0,7% меньше, сообщила ОПЕК (ее данные представляют собой данные от вторичных источников информации).

Таким образом, с учетом среднего коэффициента...    читать дальше
14 января 2026 года 18:46
В декабре перепродажи домов в США выросли на 5,1%
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 5,1% относительно предыдущего месяца - до 4,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщается в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Это максимальный уровень почти за три года (с марта 2023...    читать дальше
14 января 2026 года 18:43
США приостанавливают с 21 января оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию
США приостанавливают рассмотрение заявок на визы для граждан 75 стран мира, в том числе России, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на документ Госдепартамента.

"Госдепартамент приостанавливает рассмотрение выдачи виз для 75 стран в попытке ужесточить меры в...    читать дальше
14 января 2026 года 18:40
Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,39 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем...    читать дальше
14 января 2026 года 18:36
ЦБ Анголы снизил базовую ставку на 1 п.п.
Национальный банк Анголы по итогам заседания в среду снизил базовую процентную ставку до 17,5% с 18,5% годовых, говорится в сообщении комитета ЦБ по денежно-кредитной политике.

Это стало самым значительным ее сокращением почти за три года, отмечает агентство Bloomberg....    читать дальше
14 января 2026 года 18:31
Майнинг цифровой валюты и ее оборот выводятся из-под общих норм госконтроля
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который закрепляет специальный порядок контроля за майнингом цифровой валюты с разграничением полномочий ФНС и Минфина, а также выводит как майнинг, так и оборот цифровой валюты из-под действия...    читать дальше
14 января 2026 года 18:26
Lucid начнет выпускать электромобили в Саудовской Аравии в 2026 году
Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. планирует начать выпуск машин в Саудовской Аравии в текущем году, заявил временно исполняющий обязанности CEO компании Марк Винтерхофф журналистам на полях мероприятия в Эр-Рияде.

"Мы уже начали поставки...    читать дальше
14 января 2026 года 18:19
Новым главой FDIC стал Трэвис Хилл
Трэвис Хилл был приведен к присяге в качестве 23-го председателя Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).

Он исполнял обязанности главы ведомства с 20 января 2025 года, а до этого, с января 2023 года, занимал должность зампредседателя, сообщается в...    читать дальше
14 января 2026 года 18:08
РФ в 2025 г. увеличила экспорт мяса и мясопродуктов почти на 11%
Россия в 2025 году экспортировала свыше 911 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 10,6% больше, чем в 2024 году, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2%, до 409,5...    читать дальше
14 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2318 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,85 коп. и составил 11,2318 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1765 руб., максимальный - 11,31 руб. Было заключено 12443 сделки. Объем торгов составил 11136,33...
