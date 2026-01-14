Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2332 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,178 руб., максимальный - 11,3115 руб. Было заключено 77546 сделок. Объем торгов составил 104544,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1915 руб. за юань.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,79 коп. и составил 11,2332 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52215,487 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 95,705 млрд руб., или на...

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%. На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%. "За период с 1 по 12... "За период с 1 по 12... читать дальше

Потребительские цены на бензин в России с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) выросли на 1,18%, сообщил в среду Росстат. До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную... До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную... читать дальше

Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил в среду Росстат. Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год,... Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год,... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги ростом индикаторов на фоне сообщений западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказывала вернувшаяся к росту нефть после локальной коррекции. В Азии в среду преобладала... В Азии в среду преобладала... читать дальше

Россия по итогам 2025 года добыла 9,129 млн баррелей в сутки нефти по сравнению с 9,197 млн б/с годом ранее, то есть на 0,7% меньше, сообщила ОПЕК (ее данные представляют собой данные от вторичных источников информации). Таким образом, с учетом среднего коэффициента... Таким образом, с учетом среднего коэффициента... читать дальше

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 5,1% относительно предыдущего месяца - до 4,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщается в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это максимальный уровень почти за три года (с марта 2023... Это максимальный уровень почти за три года (с марта 2023... читать дальше

США приостанавливают рассмотрение заявок на визы для граждан 75 стран мира, в том числе России, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на документ Госдепартамента. "Госдепартамент приостанавливает рассмотрение выдачи виз для 75 стран в попытке ужесточить меры в... "Госдепартамент приостанавливает рассмотрение выдачи виз для 75 стран в попытке ужесточить меры в... читать дальше

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Тем временем... Тем временем... читать дальше

Национальный банк Анголы по итогам заседания в среду снизил базовую процентную ставку до 17,5% с 18,5% годовых, говорится в сообщении комитета ЦБ по денежно-кредитной политике. Это стало самым значительным ее сокращением почти за три года, отмечает агентство Bloomberg.... Это стало самым значительным ее сокращением почти за три года, отмечает агентство Bloomberg.... читать дальше

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который закрепляет специальный порядок контроля за майнингом цифровой валюты с разграничением полномочий ФНС и Минфина, а также выводит как майнинг, так и оборот цифровой валюты из-под действия... читать дальше

Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. планирует начать выпуск машин в Саудовской Аравии в текущем году, заявил временно исполняющий обязанности CEO компании Марк Винтерхофф журналистам на полях мероприятия в Эр-Рияде. "Мы уже начали поставки... "Мы уже начали поставки... читать дальше

Трэвис Хилл был приведен к присяге в качестве 23-го председателя Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC). Он исполнял обязанности главы ведомства с 20 января 2025 года, а до этого, с января 2023 года, занимал должность зампредседателя, сообщается в... Он исполнял обязанности главы ведомства с 20 января 2025 года, а до этого, с января 2023 года, занимал должность зампредседателя, сообщается в... читать дальше

Россия в 2025 году экспортировала свыше 911 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 10,6% больше, чем в 2024 году, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС". В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2%, до 409,5... В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2%, до 409,5... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,85 коп. и составил 11,2318 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1765 руб., максимальный - 11,31 руб. Было заключено 12443 сделки. Объем торгов составил 11136,33... Минимальный курс юаня составил 11,1765 руб., максимальный - 11,31 руб. Было заключено 12443 сделки. Объем торгов составил 11136,33...

